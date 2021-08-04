Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Она родилась в городе Магдал. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.

Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец.

Также к этому дню поспевали разные ягоды, поэтому в народе этот день называли Мария-Ягодница. Наши предки отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.

Главные приметы этого дня

Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.

Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.

Раскатистый гром – к граду.

Пауки спрятались – к дождю.

Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.

Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.

Если опята появились, то грибов осенью мало будет.

Туман на рассвете – к солнечному дню.

Что нельзя делать в этот день