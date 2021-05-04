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Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 05:57
Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины В этот день православные вспоминают святого Януария (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

4 мая почитается память священномученика Януария, являющегося покровителем Неаполя.

Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, у кого в эту дату день ангела.

Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. В настоящее время чудо совершается трижды в год.

Священномученик Януарий является одним из важнейших святых в католическом и православном мирах. Считается, что он может выполнить любую просьбу три раза в год и в день его почтения. Для этого важно совершить правильную молитву о прошении и благодарности.

Приметы этого дня

  • Дождь 4 мая идет из высоких облаков – земля пропитается влагой хорошо.
  • Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.
  • Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.
  • Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появятся цветы, тем сильнее будет жара.
  • Цветков на черемухе появилось очень много - ждите летних дождей.

Что можно делать в этот день

  • В этот день смело составляйте планы на ближайшее время – они обязательно сбудутся.
  • Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.
  • Также в этот день не рекомендуется делать дорогостоящие покупки.
  • 4 мая также следует быть особенно осторожными с техникой и транспортом.

Именины сегодня у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Федора, Ивана, Николая и Александра.

Читайте также, Папа Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой.

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