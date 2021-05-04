Праздник 4 мая: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины

Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, у кого в эту дату день ангела.

Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. В настоящее время чудо совершается трижды в год.

Священномученик Януарий является одним из важнейших святых в католическом и православном мирах. Считается, что он может выполнить любую просьбу три раза в год и в день его почтения. Для этого важно совершить правильную молитву о прошении и благодарности.

Приметы этого дня

Дождь 4 мая идет из высоких облаков – земля пропитается влагой хорошо.

Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.

Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.

Черемуха в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появятся цветы, тем сильнее будет жара.

Цветков на черемухе появилось очень много - ждите летних дождей.

Что можно делать в этот день

В этот день смело составляйте планы на ближайшее время – они обязательно сбудутся.

Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.

Также в этот день не рекомендуется делать дорогостоящие покупки.

4 мая также следует быть особенно осторожными с техникой и транспортом.

Именины сегодня у Алексея, Исакия, Дениса, Кондрата, Максима, Федора, Ивана, Николая и Александра.

