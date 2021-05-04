Свято 4 травня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини

Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, у кого в цю дату день ангела.

Святий Януарій відомий в католицькому світі дивом, регулярно відбувається на його реліквіях. В даний час диво відбувається тричі на рік.

Священномученик Януарій є одним з найважливіших святих в католицькому і православному світах. Вважається, що він може виконати будь-яке прохання три рази на рік і в день його поваги. Для цього важливо зробити правильну молитву про прохання і подяки.

Прикмети цього дня

Дощ 4 травня йде з високих хмар-земля просочиться вологою добре.

Перший грім звучить сильно і гучно-чекайте багатого врожаю хліба.

Дрібний дощ 4 травня йде повільно - буде негода.

Черемха в цей день почала цвісти-чекайте дуже жаркого і посушливого літа. Чим раніше з'являться квіти, тим сильніше буде спека.

Квіток на черемху з'явилося дуже багато-чекайте літніх дощів.

Що можна робити в цей день

У цей день сміливо складайте плани на найближчий час-вони обов'язково збудуться.

Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не рекомендується багато працювати, заощаджуйте свої сили і намагайтеся відпочивати по можливості.

Також в цей день не рекомендується робити дорогі покупки.

4 травня також слід бути особливо обережними з технікою та транспортом.

Іменини сьогодні у Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра.