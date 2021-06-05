Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Православные в этот день почитают святого Леонтия (коллаж РБК-Украина)
В этот день все православные христиане чтят память святого Леонтия.
Про все приметы и запреты этой даты - мы расскажем ниже в нашем материале.
Леонтий проповедовал веру во Христа взрослым и детям. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.
По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.
Главные приметы этого дня:
- Огурцы, которые высадили на день Леонтия - подойдут только для рассола.
- Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
- Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.
- Трава по утру очень сильный аромат издает - днем будет дождь.
- Если человек родился в этот день - он будет богатым и состоятельным
- Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.
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Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.
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Духота при восходе солнца – к ненастью.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя мыть голову - будут неприятности на работе.
Именины 5 июня празднуют: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.
Напомним, появился календарь праздников на июнь 2021 года. Стал известно, сколько будем отдыхать.
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