Свято 5 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Православні в цей день шанують святого Леонтія (колаж РБК-Україна)
У цей день всі православні християни вшановують пам'ять святого Леонтія.
Про всі прикмети і заборони цієї дати - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.
Леонтій проповідував віру в Христа дорослим і дітям. Вважається, що в цей день потрібно сіяти огірки і коноплю.
За прикметами на 5 червня примітили, яким буде урожай конопель і огірків. У народному календарі дата отримала назви Левон-огуречник, Левон-конопляник.
Головні прикмети цього дня:
- Огірки, які висадили на день Леонтія - підійдуть тільки для розсолу.
- Багато оводів 5 червня - буде багатий урожай.
- Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
- Трава вранці дуже сильний аромат видає - вдень буде дощ.
- Якщо людина народилася в цей день - вона буде багатою і заможною.
- Сни, які приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.
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Багато мурах у мурашника - до гарної погоди.
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Духота при сході сонця - до негоди.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна мити голову - будуть неприємності на роботі.
Іменини 5 червня святкують: Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Гнат.
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