Праздник 5 мая: что категорически нельзя делать, приметы, у кого именины
5 мая наши предки обычно высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы.
Обо всех приметах и запретах этой даты - читайте ниже в нашем материале.
Имя святого Луки крестьяне связали с насущными огородными работами, и посвятили день его памяти луку – важнейшему травянистому растению, без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол наших предков.
Преподобному Виталию в этот день служили молебен и молились о защите от плотской страсти.
5 мая в народном календаре больше известно как день Луки, или Луковый день. У крестьян в эту весеннюю пору подходили к концу практически все припасы.
Главные приметы этого дня:
- Если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей.
- Гроза в этот день – будет богатый урожай.
- Если вечером западная часть неба чиста, то наутро дождя не будет.
- Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки.
- Небо в "барашках" – к скорому дождю.
- Вылетают хрущи – клюет жерех.
- Если сегодня ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.
- Кукушка закуковала – морозы прекратятся.
- Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить. В полдень прояснится – сев средний будет, к вечеру – поздний.
Что нельзя делать в этот день:
- Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила может унести с собой.
Именины в этот день празднуют Федор, Виталий, Платон, Лука.
Как мы писали ранее, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин.