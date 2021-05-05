Праздник 5 мая: что категорически нельзя делать, приметы, у кого именины

5 мая наши предки обычно высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы.

Обо всех приметах и запретах этой даты - читайте ниже в нашем материале.

Имя святого Луки крестьяне связали с насущными огородными работами, и посвятили день его памяти луку – важнейшему травянистому растению, без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол наших предков.

Преподобному Виталию в этот день служили молебен и молились о защите от плотской страсти.

5 мая в народном календаре больше известно как день Луки, или Луковый день. У крестьян в эту весеннюю пору подходили к концу практически все припасы.

Главные приметы этого дня:

Если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей.

Гроза в этот день – будет богатый урожай.

Если вечером западная часть неба чиста, то наутро дождя не будет.

Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки.

Небо в "барашках" – к скорому дождю.

Вылетают хрущи – клюет жерех.

Если сегодня ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.

Кукушка закуковала – морозы прекратятся.

Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить. В полдень прояснится – сев средний будет, к вечеру – поздний.

Что нельзя делать в этот день:

Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила может унести с собой.

Именины в этот день празднуют Федор, Виталий, Платон, Лука.