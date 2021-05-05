Свято 5 травня: що категорично не можна робити, прикмети, у кого іменини

5 травня наші предки зазвичай висаджували цибулю на грядки. У народному календарі дата отримала такі назви Лука, Віталій, Федір, цибульний день, Хащобні хороводи.

Про всі прикмети і заборони цієї дати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ім'я святого Луки селяни пов'язали з нагальними городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі – найважливішому трав'янистій рослині, без якої не обходився ні буденний, ні святковий стіл наших предків.

Преподобному Віталію в цей день служили молебень і молилися про захист від плотської пристрасті.

5 травня в народному календарі більше відомо як день Луки, або цибульний день. У селян в цю весняну пору підходили до кінця практично всі припаси.

Головні прикмети цього дня:

Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода найближчими днями буде хорошою.

Гроза в цей день - буде багатий урожай.

Якщо ввечері західна частина неба чиста, то на ранок дощу не буде.

Як тільки осики впустять сережки, не прогавте сморчки у доріжки.

Небо в "баранчиках" - до швидкого дощу.

Вилітають хрущі - клює жерех.

Якщо сьогодні вночі підморозить, то ще сорок ранкових морозів впаде на хлібні поля.

Зозуля закуковала - морози припиняться.

Якщо Сьогодні ясний ранок, то саме час сіяти, якщо туманне – треба почекати. Опівдні проясниться - сівба середня буде, до вечора - пізня.

Що не можна робити в цей день:

Не варто йти в ліс одному в цей день, оскільки нечиста сила може забрати з собою.

Іменини в цей день святкують Федір, Віталій, Платон, Лука.