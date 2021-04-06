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Праздник 6 апреля: все запреты и приметы этого дня, у кого именины

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 05:58
Праздник 6 апреля: все запреты и приметы этого дня, у кого именины Православные почитают память Захария в этот день (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

6 марта православные в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Постника.

Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.

Сохранившихся данных о детстве, юношестве и мирской жизни святого практически не осталось, а те, которые есть, очень противоречивы.

По преданию, жил преподобный в XI веке и его отец Иоанн, будучи смертельно болен, отдал на воспитание маленького сына своему другу Сергию, оставив малышу наследство. Сергий про наследство не упоминал, но со временем был раскрыт и наказан. Захарий же все полученные деньги отдал в монастырь.

Преподобный Захарий Постник, будучи в Киево-Печерском монастыре, принял иконичество и соблюдал строжайший пост, сутью которого был полнейший отказ от мирской пищи, кроме минимального количества зелени перед рассветом.

В некоторых преданиях, преподобного описывают как человека, которого боялись сами бесы, а ангелы удостаивали его своим обществом. Мощи его сохранились в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Главные запреты этого дня:

  • нельзя тяжело работать после обеда;
  • нельзя стирать, убирать, заниматься рукоделием;
  • не рекомендуется ссориться и сквернословить;
  • 6 апреля не стоит обижать людей и животных;
  • нельзя думать плохие мысли и желать кому-то зла;
  • нельзя отказывать в помощи тем, кто попросит;

Главные приметы этого дня:

  • если помолиться в этот день, то все молитвы будут услышаны;
  • если дом и душа в чистоте, то большое благо придет после Благовещения;
  • будучи чистым и телом и душой, здоровье затрепыхается в вас с новой силой;
  • проснувшись утром, поблагодарите близких за то, что они рядом;

Именины 6 апреля отмечает Артемий, Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков.

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