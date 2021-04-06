Свято 6 квітня: всі заборони і прикмети цього дня, в кого іменини
6 березня православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія, Посника.
Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.
Збережених даних про дитинство, юнацтво і мирське життя святого практично не залишилося, а ті дані, які є, дуже суперечливі.
За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іван, будучи смертельно хворим, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадщину. Сергій про спадщину не згадував, але згодом був розкритий і покараний. Захарій же всі отримані гроші віддав на монастир.
Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв іконичество і дотримувався суворого посту, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.
У деяких переказах, преподобного описують як людину, якого боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм суспільством. Мощі його збереглися у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Головні заборони цього дня:
- не працювати після обіду;
- не можна прати, прибирати, займатися рукоділлям;
- не рекомендується сваритися і лихословити;
- 6 квітня не варто ображати людей і тварин;
- не можна думати погані думки і бажати комусь зла;
- не можна відмовляти в допомозі тим, хто попросить;
Головні прикмети цього дня:
- якщо помолитися в цей день, то всі молитви будуть почуті;
- якщо будинок й душу в чистоті, то велике благо прийде після Благовіщення;
- будучи чистим і тілом і душею, здоров'я буде у вас із новою силою;
- прокинувшись вранці, подякуйте близьким за те, що вони поруч;
Іменини 6 квітня зазначає Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків
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