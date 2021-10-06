Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

6 октября 2021 года православные празднуют зачатие Иоанна Предтечи.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Отцом Иоанна был священник Захария, а матерью праведная Елисавета. В этот день прославляется чудо, милость и премудрость Божия. Праведные и благочестивые родители Иоанна, на протяжении всей супружеской жизни просили у Господа дитя. Уже в преклонном возрасте их молитвы были услышаны, и произошло чудо зачатия Иоанна в престарелой утробе Елисаветы. Относительно святого Иоанна у Господа были заведомо великие замыслы. Этот праведник стал пророком и предтечей Спасителя мира.
В этот день наши предки любили предсказывать свою судьбу. Люди шли к слиянию двух рек, набирали там два кувшина воды поровну. Если вода первой испарится из кувшина, набранного из более длинной и глубокой реки, то человеческие проблемы сохранятся в течение года. Таких людей на селе называли беднягами и старались держаться от них подальше, чтобы не навлечь беду на себя.
Когда Захария находился в храме, к нему явился архангел Гавриил и оповестил о том, что скоро у священника родится сын. Захария не поверил архангелу, за что тот наказал его немотой. Речь к мужчине вернулась только после рождения сына.
Именины сегодня празднуют: Артур, Роксолана, Антон, Иван и Иосиф. Обязательно поздравьте этих людей с днем ангела!
Ранее мы писали, что в Украине хотят изменить календарь праздников.