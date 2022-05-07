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Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в этот особенный день, у кого именины

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 06:05
Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в этот особенный день, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

7 мая православные христиане вспоминают мученика Евсея, который считался повелителем посевных работ.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.

По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.

Наши предки прославляли Майю Златовласку-мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота.

Основные приметы этого дня:

  • Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи - время сеять овес.
  • Если из лозы и ивы пух летит - пришло время посева позднего овса.
  • Много комаров в этот день - будет хороший урожай овса.
  • Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.
  • Если вечером Заря желтого цвета, то дождей не жди.
  • Вокруг звезд черные или белые венчики - к дождю.
  • Лучи солнца темнеют-к грозе.
  • Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание - к сильной грозы и порывистого ветра.
  • Сильная завязь орехов, крупные почки на осине, урожай сморчков - к урожаю проса.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.
  • Также нельзя ссориться и ругаться.

В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.

Напомним, что украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней.

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