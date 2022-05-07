Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в этот особенный день, у кого именины
7 мая православные христиане вспоминают мученика Евсея, который считался повелителем посевных работ.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.
По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.
Наши предки прославляли Майю Златовласку-мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота.
Основные приметы этого дня:
- Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи - время сеять овес.
- Если из лозы и ивы пух летит - пришло время посева позднего овса.
- Много комаров в этот день - будет хороший урожай овса.
- Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.
- Если вечером Заря желтого цвета, то дождей не жди.
- Вокруг звезд черные или белые венчики - к дождю.
- Лучи солнца темнеют-к грозе.
- Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание - к сильной грозы и порывистого ветра.
- Сильная завязь орехов, крупные почки на осине, урожай сморчков - к урожаю проса.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.
- Также нельзя ссориться и ругаться.
В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.