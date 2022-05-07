ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 7 травня: що можна і не можна робити в цей особливий день, у кого іменини

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 06:05
Свято 7 травня: що можна і не можна робити в цей особливий день, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

7 травня православні християни згадують мученика Євсея, який вважався повелителем посівних робіт.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Також в цей день проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.

За традицією стверджували, що на Євсея всіх гніт до землі, а до людей пристає маета. Бажаючи позбутися від проблем, люди здійснювали молитви і вмивалися святою водою.

Наші предки прославляли Майю Золотовласку - мати всіх богів. На її честь було заведено запалювати спеціальний вогонь, який символізував повернення літніх днів і обертання білого сонцевороту.

Основні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день береза розпустилася або здалися крилаті мурахи - час сіяти овес.
  • Якщо з лози і верби пух летить - прийшов час посіву пізнього вівса.
  • Багато комарів в цей день - буде хороший урожай вівса.
  • Якщо жито в дощ посіяти, то бур'яни замучать.
  • Якщо ввечері Зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.
  • Навколо зірок чорні або білі віночки - до дощу.
  • Промені сонця темніють - до грози.
  • Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис - до сильної грози і поривчастого вітру.
  • Сильна зав'язь горіхів, великі бруньки на осиці, урожай зморшків - до врожаю проса.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна з'ясовувати стосунки на роботі і вдома.
  • Також не можна сваритися і лаятися.

У цей день іменини святкують Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.

Нагадаємо, що українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів.

Читайте також, що астрологи назвали найвдаліші і погані дні травня для всіх знаків Зодіаку.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
STYLER
З простреленими ногами через міни: 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної
З простреленими ногами через міни: 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної