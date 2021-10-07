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Праздник 7 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

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Четверг 07 октября 2021 05:22
Праздник 7 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела Фото: Какой праздник отмечается 3 октября (freepik)
Автор: Styler

7 октября 2021 года православная церковь вспоминает святую мученицу Феклу Иконийскую.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе праздник имеет другое название - Фекла Заревница, и в эту ночь предки зажигали новый огонь. Дата имеет свои особые обряды и традиции, а также ряд запретов, которых нужно было придерживаться.

По преданию, первомученица Фекла, которая приняла христианство, проникшись проповедью апостола Павла в I веке, не убоялась жестокой казни ради Веры - святую не тронули ни огонь в турецкой Иконии, ни дикие звери в Сирии. Не смотря на преследования языческих жрецов, она прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 90 лет. Над пещерой, в которой умерла Фекла, построили монастырь в честь мученицы.

В ночь на Заревницу бытовал обычай возжигать новый живой огонь, который добывали путем трения. Обязательно перед этим нужно было гасить прежнее пламя (отсюда и название праздника) - включая огонь в печах и даже на божницах. Ритуал проводился пожилыми уважаемыми мужчинами, после чего огонь разносили по дворам, окуривали скот для предотвращения мора. Верили, что зажженный после заката огонь обязательно принесет счастье и достаток.

В Украине действовала такая традиция - при начале молотьбы хозяин разбрасывал зерна из освященного жатвенного венка по току, освящая таким образом весь хлеб. Верили, что первый каравай обязательно нужно было разделить между всеми ченами семьи, а остаток отдавали скотине. Первый хлеб считали особо полезным и целебным, который может отвести голод от всех домочадцев на весь год.

Что нужно сделать в этот день:

В день Феклы люди молились преподобной при болезни глаз, а также просили излечить и другие хвори. Также святую молили об удаче и любви.

Считалось, что если молиться и смотреть при этом на пламя свечи - то очень скоро желание сбудется.

В этот день заключать браки и праздновать свадьбы считалось очень хорошей приметой для нового союза - бытовала такая поговорка: "Что Фекла завяжет, то уже никто не развяжет".

Главные приметы этого дня:

  • Если 7 октября гремит утром гром - жди теплую зиму без сильных снегопадов;
  • Если ко дню Феклы рябина уродила густо, то зимы стоит ждать очень холодной.
  • Если в этот день собрать много-много желудей, то зима будет спокойная и мягкая, а в следующем году будет богатый урожай.

Именинники этого дня – Владислав, Фекла. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!

Как мы ранее писали, украинцев в октябре ждут дополнительные выходные.

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