Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято має іншу назву - Фекла, і в цю ніч предки запалювали новий вогонь. Дата має свої особливі обряди й традиції, а також ряд заборон, яких потрібно було дотримуватися.

За переказами, первомучениця Фекла, яка прийняла християнство, перейнявшись проповіддю апостола Павла в I столітті, не побоялася жорстокої страти заради віри - святу не чіпали ні вогонь в турецькій Іконії, ні дикі звірі в Сирії. Не дивлячись на переслідування язичницьких жерців, вона прожила довге життя і померла у віці 90 років. Над печерою, в якій померла Фекла, побудували монастир на честь мучениці.

У ніч на Заревницю був звичай запалювати новий живий вогонь, який добували шляхом тертя. Обов'язково перед цим потрібно було гасити колишнє полум'я (звідси і назва свята) - включаючи вогонь в печах і навіть на божницях. Ритуал проводився літніми шанованими чоловіками, після чого вогонь розносили по дворах, обкурювали худобу для запобігання мору. Вірили, що запалений після заходу сонця вогонь обов'язково принесе щастя і достаток.

В Україні діяла така традиція - при початку молотьби господар розкидав зерна з освяченого жнивного вінка по току, освячуючи таким чином весь хліб. Вірили, що перший коровай обов'язково потрібно було розділити між усіма ченами сім'ї, а залишок віддавали худобі. Перший хліб вважали особливо корисним і цілющим, який може відвести голод від усіх домочадців на весь рік.

Що потрібно зробити в цей день:

У день Фекли люди молилися преподобної при хворобі очей, а також просили вилікувати й інші хвороби. Також святу молили про удачу і любов.

Вважалося, що якщо молитися і дивитися при цьому на полум'я свічки - то дуже скоро бажання збудеться.

У цей день укладати шлюби і святкувати весілля вважалося дуже хорошою прикметою для нового союзу - була така приказка: "що Фекла зав'яже, то вже ніхто не розв'яже".

Головні прикмети цього дня:

Якщо 7 жовтня гримить вранці грім - чекай теплу зиму без сильних снігопадів;

Якщо до Дня Фекли горобина вродила густо, то зими варто чекати дуже холодної.

Якщо в цей день зібрати багато-багато жолудів, то зима буде спокійна і м'яка, а в наступному році буде багатий урожай.

Іменинники цього дня - Владислав, Фекла. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!