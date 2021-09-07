Праздник 7 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник

В народе в этот день отмечают Тита Листопадника. Так, традиционно в этот день украинцы ходили за грибами в лес и плели корзинки.

В христианском мире 7 сентября это также день возвращение мощей апостола Варфоломея.

Традиции 7 сентября

Традиционным блюдом 7 сентября были пироги и грибные супы. По урожаю грибов угадывали погоду зимой. Если их много - холода будут долгие.

У наших предков бытовала поговорка, что "Святой Тит последний гриб растит", поэтому 7 сентября считалось "закрытием сезона".

По традиции, люди вставали очень рано, чтобы собрать в лесу как можно больше грибов. При этом верили, что на Тита Листопадника в чащах можно повстречать мифических существ, которые олицетворяли силы природы и духов леса.

В народе считали, что встреча с некоторыми могла хорошо потрепать нервы - если Боровички захотят поводить маленьких детей по лесу за крики и баловство на "тихой охоте". Если же вести себя тихо и осторожно, то Боровички покажут самые грибные места и самый легкий путь домой.

Что можно делать в этот день

7 сентября считали благоприятным днем для значительных покупок и дальних поездок. Хозяйкам советуют прибраться также в кладовках. В целом, день благоприятен для любых подготовок и уборки.

Что запрещено делать сегодня

В этот день ни в коем случае нельзя было заниматься строительством - в противном случае повышались риски травмирования, а сама постройка могла вскоре рухнуть. Также нужно быть осторожным с мукой – если ее много перетереть в этот день, можно призвать суровую и снежную зиму. Сегодня не рекомендуется резать волосы – можете лишиться силы и плодородия.