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Праздник 8 июля: что нельзя делать и какие его главные приметы, у кого именины

Новина українською →
Четверг 08 июля 2021 05:35
Праздник 8 июля: что нельзя делать и какие его главные приметы, у кого именины Верующие чтят святых Петра и Февронию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

8 июля православные христиане почитают память Святых Петра и Февронию Муромских.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Их знают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Поэтому в этот праздник важно провести время с любимым человеком. День Петра и Февронии считается славянским аналогом Дня Святого Валентина.

С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими.
  • Если много осота, зима будет холодной.
  • Мыши и свиньи едят сено – к худому покосу.
  • Рассада полив пьет – сухой сенокос, а не выбирает – мокрый.
  • В поле кашки много – быть сеногною.
  • Сон с 7 на 8 июля вещий.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться со своим любимым человеком. В этот день нужно обязательно беречь свою любовь
  • Делать выпечку. Сегодня ни в коем случае нельзя работать с тестом: ни замешивать, ни выпекать.
  • Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок.

Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Федор, Семен. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Как мы писали ранее, что категорически нельзя делать на Петра и Павла, каких традиций и обрядов придерживаться, а что сделать нужно обязательно.

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