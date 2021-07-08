Праздник 8 июля: что нельзя делать и какие его главные приметы, у кого именины

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Их знают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Поэтому в этот праздник важно провести время с любимым человеком. День Петра и Февронии считается славянским аналогом Дня Святого Валентина.

С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими.

Если много осота, зима будет холодной.

Мыши и свиньи едят сено – к худому покосу.

Рассада полив пьет – сухой сенокос, а не выбирает – мокрый.

В поле кашки много – быть сеногною.

Сон с 7 на 8 июля вещий.

Что нельзя делать в этот день

Ссориться со своим любимым человеком. В этот день нужно обязательно беречь свою любовь

Делать выпечку. Сегодня ни в коем случае нельзя работать с тестом: ни замешивать, ни выпекать.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок.

Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Федор, Семен. Поздравьте этих людей с днем ангела!