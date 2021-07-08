Свято 8 липня: що не можна робити і які його головні прикмети, у кого іменини
8 липня православні християни шанують пам'ять Святих Петра і Февронію Муромських.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Їх знають в народі як покровителів сімейного вогнища, Хранителів подружньої любові. Тому в це свято важливо провести час з коханою людиною. День Петра і Февронії вважається слов'янським аналогом Дня Святого Валентина.
З подружжям були пов'язані і деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день в крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині достаток.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо в цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть спекотними.
- Якщо багато осоту, зима буде холодною.
- Миші і свині їдять сіно – до худого покосу.
- Розсада полив п'є-сухий сінокіс, а не вибирає-мокрий.
- У полі кашки багато-бути сеногною.
- Сон з 7 на 8 липня віщий.
Що не можна робити в цей день
- Сваритися зі своєю коханою людиною. У цей день потрібно обов'язково берегти свою любов
- Робити випічку. Сьогодні ні в якому разі не можна працювати з тестом: ні замішувати, Ні Випікати.
- Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.
Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Денис, Костянтин, Петро, Федір, Семен. Привітайте цих людей з днем ангела!
Як ми писали раніше, що категорично не можна робити на Петра і Павла, яких традицій і обрядів дотримуватися, а що зробити потрібно обов'язково.