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Свято 8 липня: що не можна робити і які його головні прикмети, у кого іменини

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Четвер 08 липня 2021 05:35
Свято 8 липня: що не можна робити і які його головні прикмети, у кого іменини Віруючі шанують святих Петра і Февронію (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 липня православні християни шанують пам'ять Святих Петра і Февронію Муромських.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Їх знають в народі як покровителів сімейного вогнища, Хранителів подружньої любові. Тому в це свято важливо провести час з коханою людиною. День Петра і Февронії вважається слов'янським аналогом Дня Святого Валентина.

З подружжям були пов'язані і деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день в крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині достаток.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть спекотними.
  • Якщо багато осоту, зима буде холодною.
  • Миші і свині їдять сіно – до худого покосу.
  • Розсада полив п'є-сухий сінокіс, а не вибирає-мокрий.
  • У полі кашки багато-бути сеногною.
  • Сон з 7 на 8 липня віщий.

Що не можна робити в цей день

  • Сваритися зі своєю коханою людиною. У цей день потрібно обов'язково берегти свою любов
  • Робити випічку. Сьогодні ні в якому разі не можна працювати з тестом: ні замішувати, Ні Випікати.
  • Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.

Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Денис, Костянтин, Петро, Федір, Семен. Привітайте цих людей з днем ангела!

Як ми писали раніше, що категорично не можна робити на Петра і Павла, яких традицій і обрядів дотримуватися, а що зробити потрібно обов'язково.

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