Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
8 мая наши предки отмечали праздник святого Марка. Он считался повелителем весенних дождей.
Обо всех приметах и запретах - мы расскажем ниже в нашем материале.
Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.
Главные приметы этого дня:
- Если в этот день слышна кукушка - будет тепло.
- Если хорошая погода стоит в этот день - ждите хорошего урожая.
- Теплый вечер и звездное небо сулит хороший урожай.
- Если в этот день ясно - лето будет знойным.
- Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.
- Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.
- Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.
- Холодные и частые дожди – меда не ждите.
- Кучевые облака утром - ждите грозы позже.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день категорически нельзя употреблять алкоголь - это приведет к серьезным последствиям.
В этот день именины празднуют Марк и Сергей. Поздравьте их с Днем ангела!
Не можем не упомянуть, что 8 мая - это День памяти и примирения, который посвящается жертвам Второй мировой войны. Он отмечается с 2005 года по инициативе Организации объединенных наций.
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