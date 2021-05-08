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Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 05:48
Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины В этот день православные чтят память святого Марка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

8 мая наши предки отмечали праздник святого Марка. Он считался повелителем весенних дождей.

Обо всех приметах и запретах - мы расскажем ниже в нашем материале.

Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день слышна кукушка - будет тепло.
  • Если хорошая погода стоит в этот день - ждите хорошего урожая.
  • Теплый вечер и звездное небо сулит хороший урожай.
  • Если в этот день ясно - лето будет знойным.
  • Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.
  • Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.
  • Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.
  • Холодные и частые дожди – меда не ждите.
  • Кучевые облака утром - ждите грозы позже.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день категорически нельзя употреблять алкоголь - это приведет к серьезным последствиям.

В этот день именины празднуют Марк и Сергей. Поздравьте их с Днем ангела!

Не можем не упомянуть, что 8 мая - это День памяти и примирения, который посвящается жертвам Второй мировой войны. Он отмечается с 2005 года по инициативе Организации объединенных наций.

Читайте также, после майских праздников в Украину придет потепление.

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