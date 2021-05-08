Праздник 8 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Обо всех приметах и запретах - мы расскажем ниже в нашем материале.

Этот праздник в старину имел несколько названий: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Наши предки верили, что, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают день рождения божьей коровки.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день слышна кукушка - будет тепло.

Если хорошая погода стоит в этот день - ждите хорошего урожая.

Теплый вечер и звездное небо сулит хороший урожай.

Если в этот день ясно - лето будет знойным.

Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.

Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.

Холодные и частые дожди – меда не ждите.

Кучевые облака утром - ждите грозы позже.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день категорически нельзя употреблять алкоголь - это приведет к серьезным последствиям.

В этот день именины празднуют Марк и Сергей. Поздравьте их с Днем ангела!

Не можем не упомянуть, что 8 мая - это День памяти и примирения, который посвящается жертвам Второй мировой войны. Он отмечается с 2005 года по инициативе Организации объединенных наций.