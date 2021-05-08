Свято 8 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
У цей день православні вшановують пам'ять святого Марка (колаж РБК-Україна)
8 травня наші предки відзначали свято святого Марка. Він вважався повелителем весняних дощів.
Про всі прикмети і заборони - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.
Це свято за старих часів мав кілька назв: Марк-ключник, Марков день, Бабине свято, Пташине голодування. Наші предки вірили, що, якщо в травні дощ буде йти хоча б три дні – слід очікувати хорошого врожаю. Сьогодні також відзначають день народження сонечка.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо в цей день чутна Зозуля - буде тепло.
- Якщо хороша погода стоїть в цей день - чекайте хорошого врожаю.
- Теплий вечір і зоряне небо обіцяє хороший урожай.
- Якщо в цей день ясно - літо буде спекотним.
- Висока веселка в небі - в найближчі дні погода буде теплою і ясною.
- Низька Веселка 8 травня є поганим знаком і віщує нещастя.
- Птахи з'явилися в городі - чекайте хороший урожай на деревах і грядках.
- Холодні і часті дощі-меду не чекайте.
- Купчасті хмари вранці - чекайте грози пізніше.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день категорично не можна вживати алкоголь - це призведе до серйозних наслідків.
У цей день іменини святкують Марк і Сергій. Привітайте їх з Днем ангела!
Не можемо не згадати, що 8 травня - це День пам'яті і примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни. Він відзначається з 2005 року з ініціативи Організації об'єднаних Націй.
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