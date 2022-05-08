Праздник 8 мая: почему это особенный день для женщин, что нельзя делать

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Церковь в этот день вспоминает святых женщин, которые были свидетельницами крестных страданий Иисуса, помазали миром тело Христа и первыми узнали о его воскрешении. К святым женам-мироносицам относятся Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и иные.

Этот праздник в православии считается истинно женским. Женщины ведут благочестивую жизнь, молятся о счастье для себя и своей семьи. Если на международном уровне женским днём считается 8 марта, то в христианской или православной традиции — День памяти святых жен-мироносиц.

Женщинам можно планировать важные дела и начинания, составлять план действий, даже самый смелый, на который многие не решаются. В такой день даже самые сложные задумки могут воплотиться в жизнь.

В старину проходил обряд кумления. Если объяснить простыми словами, то это некий обряд, направленный на союз между людьми или укрепление дружбы, нечто вроде народной формы клятвы дружить, поддерживать связь, оберегать друг друга и во всем поддерживать.

Что нельзя делать в этот день

Женщинам нельзя ругаться, ссориться, вести себя неподобающе, повышать голос. Нужно вести себя скромно и вежливо, чтобы в дом пришла удача и истинное счастье.

Замужним женщинам нельзя "смотреть налево", изменять, флиртовать с другими мужчинами. В такой день даже незначительный намек на измену может привести к большим проблемам в семье, вплоть до развода.

Мужчинам нельзя обижать девочек, девушек, женщин.

Главные приметы этого дня

Радуга высокая и яркая — погода будет хорошей.

Радуга висит низко и плохо видна — к ухудшению погоды.

Кукушка кукует — морозов больше будет.

Ясная погода — к жаркому лету.

Во время дождя начали петь птицы — скоро закончится.

Соловей поёт — вода в реках начинает понижаться.

Холодный моросящий дождь — к плохому сбору мёда.

Много птиц в саду и на огороде — к хорошему урожаю на грядках, плодовых деревьях и ягодных кустарниках.

Дождь и солнце — в течение часа осадки прекратятся.

Яблони еще не зацвели — урожай яблок будет плохим.

С этого времени начинаются теплые дожди.

Считается, что сегодня именины абсолютно у всех женщин.