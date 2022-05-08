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Свято 8 травня: чому це особливий день для жінок, що не можна робити

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Неділя 08 травня 2022 06:01
Свято 8 травня: чому це особливий день для жінок, що не можна робити Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 травня 2022 року проходить православний День пам'яті святих дружин-мироносиць.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Церква в цей день згадує святих жінок, які були свідками хресних страждань Ісуса, помазали миром тіло Христа і першими дізналися про Його воскресіння. До святих дружин-мироносиць відносяться Марія Магдалина, Марія Клеопова, Саломія, Іоанна, Марфа, Марія, Сусанна та інші.

Це свято в православ'ї вважається істинно жіночим. Жінки ведуть благочестиве життя, моляться про щастя для себе і своєї сім'ї. Якщо на міжнародному рівні жіночим днем вважається 8 березня, то в християнській або православній традиції — День пам'яті святих дружин-мироносиць.

Жінкам можна планувати важливі справи і починання, складати план дій, навіть найсміливіший, на який багато хто не наважується. У такий день навіть найскладніші задумки можуть втілитися в життя.

За старих часів проходив обряд кумління. Якщо пояснити простими словами, то це якийсь обряд, спрямований на союз між людьми або зміцнення дружби, щось на зразок народної форми клятви дружити, підтримувати зв'язок, оберігати один одного і в усьому підтримувати.

Що не можна робити в цей день

Жінкам не можна лаятися, сваритися, поводитися неналежно, підвищувати голос. Потрібно поводитися скромно і ввічливо, щоб в будинок прийшла удача і справжнє щастя.

Заміжнім жінкам не можна "дивитися наліво", змінювати, фліртувати з іншими чоловіками. У такий день навіть незначний натяк на зраду може привести до великих проблем в сім'ї, аж до розлучення.

Чоловікам не можна ображати дівчаток, дівчат, жінок.

Головні прикмети цього дня

  • Веселка висока і яскрава - погода буде хорошою.
  • Веселка висить низько і погано видно — до погіршення погоди.
  • Зозуля кує - морозів більше буде.
  • Ясна погода - до жаркого літа.
  • Під час дощу почали співати птахи - він скоро закінчиться.
  • Соловей співає - вода в річках починає знижуватися.
  • Холодний мрячить дощ - до поганого збору меду.
  • Багато птахів в саду і на городі - до хорошого врожаю на грядках, плодових деревах і ягідних чагарниках.
  • Дощ і сонце - протягом години опади припиняться.
  • Яблуні ще не зацвіли - урожай яблук буде поганим.
  • З цього часу починаються теплі дощі.

Вважається, що сьогодні іменини абсолютно у всіх жінок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в травні 2022.

А також розповідали про те, хто буде відзначати день ангела в травні 2022 і як назвати новонародженого малюка.

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