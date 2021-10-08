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Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

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Пятница 08 октября 2021 05:30
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

8 октября 2021 года православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Сергия прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Традиции этого дня:

С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.

Кроме того, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.

В те времена куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания.

Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса.

Главные приметы этого дня:

  • Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.
  • Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.
  • Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.
  • Пришел Сергий - руби капусту.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя в этот день ругаться матом
  • В этот день запрещается пить алкоголь
  • Поднятые с земли деньги тоже не принесут удачу, только беды и несчастья.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пелагея, Прохор, Роман, Сергей и Таисия.

Напомним, что мы публиковали церковный календарь на октябрь 2021 года.

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