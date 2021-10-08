Свято 8 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Сергія прозвали чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

Традиції цього дня:

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.

Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

У ті часи курячий бульйон був одним з найдоступніших і ефективних "ліків", за допомогою якого лікували простудні та інші захворювання.

Селянські урочистості обов'язково містили страви, приготовані на основі курячого м'яса.

Головні прикмети цього дня:

Якщо 8 жовтня гарна погода, то вона триватиме три тижні.

Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.

Якщо перший сніг буде сухий, то значить, літо буде хорошим.

Прийшов Сергій - рубай капусту.

Що не можна робити в цей день:

Не можна в цей день лаятися матом

У цей день забороняється пити алкоголь

Підняті з землі Гроші теж не принесуть удачу, тільки біди і нещастя.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Герман, Євген, Євфросинія, Максим, Микола, Павло, Пелагея, Прохор, Роман, Сергій і Таїсія.