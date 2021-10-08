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Свято 8 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

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П'ятниця 08 жовтня 2021 05:30
Свято 8 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 жовтня 2021 року православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Сергія прозвали чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

Традиції цього дня:

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.

Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

У ті часи курячий бульйон був одним з найдоступніших і ефективних "ліків", за допомогою якого лікували простудні та інші захворювання.

Селянські урочистості обов'язково містили страви, приготовані на основі курячого м'яса.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо 8 жовтня гарна погода, то вона триватиме три тижні.
  • Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.
  • Якщо перший сніг буде сухий, то значить, літо буде хорошим.
  • Прийшов Сергій - рубай капусту.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день лаятися матом
  • У цей день забороняється пити алкоголь
  • Підняті з землі Гроші теж не принесуть удачу, тільки біди і нещастя.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Герман, Євген, Євфросинія, Максим, Микола, Павло, Пелагея, Прохор, Роман, Сергій і Таїсія.

Нагадаємо, що ми публікували церковний календар на жовтень 2021 року.

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