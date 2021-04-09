Праздник 9 апреля: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
9 апреля православные христиане чтят память Матрены Настовицы, Полурепицы. Эта святая считалась самой главной покровительницей хозяек.
Обо всех приметах и запретах, а также у кого именины в этот день - читайте ниже в нашем материале.
Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе. Наши предки называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.
Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко. Существовала такая поговорка, так: "Щука хвостом лед разбивает" – это означало, что уже можно отправляться рыбачить. Начинал постепенно сходить лед, а за ним следовало половодье.
Кстати, люди в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и большие экземпляры переложить для лучшей сохранности соломкой.
Главные приметы этого дня:
- Если чибисы кричат вечером в день Матрены Настовницы, то на следующий день будет ясно.
- Если они кричат низко, то будет засуха летом.
- Иней и туман утром – год будет очень урожайным.
- Прилет чаек сулит сход льда.
- Как только опадет третья хвоя – через две недели пойдет река.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день запрещено ругаться - это приведет к неудаче.
Именинники 9 апреля: Гавриил, Иван, Матрена и Федосий.
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