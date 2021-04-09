Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Про всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Тому жінки в цей день молилися і просили святу допомогти їм у роботі. Наші предки називали днем Матрони-наставниці, оскільки дуже часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст.

Тривали досить сильні заморозки, і тоді сніг перетворювався в лід, який знову танув днем. Прилітали птахи з теплих країв, і люди розуміли, що весна вже близько. Існувала така приказка, так: "Щука хвостом лід розбиває" – це означало, що вже можна вирушати рибалити. Починав поступово сходити лід, а за ним слід було повінь.

До речі, люди в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші і великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою.

Головні прикмети цього дня:

Якщо чайки кричать ввечері в день Мотрони Настовниці, то на наступний день буде ясно.

Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.

Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

Приліт чайок обіцяє схід льоду.

Як тільки опаде третя хвоя – через два тижні піде річка.

Що не можна робити в цей день:

У цей день заборонено лаятися - це призведе до невдачі.

Іменинники 9 квітня: Гаврило, Іван, Мотря і Федосій..