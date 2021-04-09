Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
9 квітня православні християни вшановують пам'ять Мотрони Настовиці, Полурепиці. Ця свята вважалася самою головною покровителькою господинь.
Про всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Тому жінки в цей день молилися і просили святу допомогти їм у роботі. Наші предки називали днем Матрони-наставниці, оскільки дуже часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст.
Тривали досить сильні заморозки, і тоді сніг перетворювався в лід, який знову танув днем. Прилітали птахи з теплих країв, і люди розуміли, що весна вже близько. Існувала така приказка, так: "Щука хвостом лід розбиває" – це означало, що вже можна вирушати рибалити. Починав поступово сходити лід, а за ним слід було повінь.
До речі, люди в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші і великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо чайки кричать ввечері в день Мотрони Настовниці, то на наступний день буде ясно.
- Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
- Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
- Приліт чайок обіцяє схід льоду.
- Як тільки опаде третя хвоя – через два тижні піде річка.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день заборонено лаятися - це призведе до невдачі.
Іменинники 9 квітня: Гаврило, Іван, Мотря і Федосій..
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