ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 05:30
Свято 9 квітня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини В цей день жінки молилися Матроні-наставниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

9 квітня православні християни вшановують пам'ять Мотрони Настовиці, Полурепиці. Ця свята вважалася самою головною покровителькою господинь.

Про всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Тому жінки в цей день молилися і просили святу допомогти їм у роботі. Наші предки називали днем Матрони-наставниці, оскільки дуже часто після відлиг та морозів вночі утворювався наст.

Тривали досить сильні заморозки, і тоді сніг перетворювався в лід, який знову танув днем. Прилітали птахи з теплих країв, і люди розуміли, що весна вже близько. Існувала така приказка, так: "Щука хвостом лід розбиває" – це означало, що вже можна вирушати рибалити. Починав поступово сходити лід, а за ним слід було повінь.

До речі, люди в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші і великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо чайки кричать ввечері в день Мотрони Настовниці, то на наступний день буде ясно.
  • Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
  • Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
  • Приліт чайок обіцяє схід льоду.
  • Як тільки опаде третя хвоя – через два тижні піде річка.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонено лаятися - це призведе до невдачі.

Іменинники 9 квітня: Гаврило, Іван, Мотря і Федосій..

Як ми раніше писали, синоптики засмутили прогнозом на травневі свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
8-річна скандальна блогерка Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом
8-річна скандальна блогерка Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом