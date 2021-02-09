Праздник 9 февраля: что нельзя делать на Иоанна Златоуста, все приметы
9 февраля все православные христиане почитают память Иоанна Златоуста, известного так же как архиепископ Константинопольский. Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.
Об этом пишет издание "Вся магия".
Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.
Что нужно сделать на Иоанна Златоуста
В этот день принято поминать близких и готовить ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).
Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".
9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине. Если это сделать, в семье будет достаток, мир и покой в течение целого года.
Что нельзя делать 9 февраля
В этот день строго-настрого нельзя дарить и получать подарки. Это предвещало беду. Такой запрет, в частности, связан с тем, что именно 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.
Кроме того, плохой идеей на Иоанна Златоуста является мыть голову.
Народные приметы на Иоанна Златоуста
- Если снег в поле 9 февраля лежит буграми - жди хорошего урожая.
- Низкое небо - к холодам.
- Если облака быстро идут по направлению ветра - снега не будет. А если движутся против ветра - это к снегопадам.
- Стекла в доме запотели - жди стужи.
- 9 февраля нельзя было топить печь сырыми дровами - это к несчастью в доме.
- Плохой приметой было обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля.
Именины в этот день празднуют Дмитрий, Иван, Петр и Анна.
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