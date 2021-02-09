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Свято 9 лютого: що не можна робити на Іоанна Златоуста, всі прикмети

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 05:58
Свято 9 лютого: що не можна робити на Іоанна Златоуста, всі прикмети У цей день вшановують пам'ять Іоанна Златоуста (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

9 лютого всі православні християни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого так само як архієпископ Константинопольський. Цей святий є одним із найбільш шанованих у православ'ї, він прославився добрими справами.

Про це пише видання "Вся магія".

Іоанну Златоусту молилися, просячи сповнити розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї і перебувають на роздоріжжі.

Що потрібно зробити на Іоанна Златоуста

В цей день було заведено поминати близьких і готувати ритуальні страви: відкриті пироги з солоними начинками (гриби, м'ясо, риба).

Також вважалося, що Златоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися від болю, потрібно було вимовити змову: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".

9 лютого треба розпалити вогонь у печі або каміні. Якщо це зробити, то в сім'ї буде достаток, мир і спокій протягом цілого року.

Що не можна робити 9 лютого

В цей день суворо не можна дарувати і отримувати подарунки. Це віщувало біду. Така заборона, зокрема, пов'язана з тим, що саме 9 лютого відбуваються найгірші порчі і наговори.

Крім того, поганою ідеєю на Іоанна Златоуста є мити голову.

Народні прикмети на Іоанна Златоуста

  • Якщо сніг у полі 9 лютого лежить горбами - чекай доброго врожаю.
  • Низьке небо - до холодів.
  • Якщо хмари швидко йдуть за напрямком вітру - снігу не буде. А якщо рухаються проти вітру - це до снігопадів.
  • Шибки в будинку запітніли - чекай холоднечі.
  • 9 лютого не можна було топити піч сирими дровами - це до нещастя в будинку.
  • Поганою прикметою було обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого.

Іменини в цей день святкують Дмитро, Іван, Петро і Ганна.

Як ми раніше писали, Китайський новий рік вже не за горами. Рік Білого Металевого Бика за китайським календарем настане 12 лютого 2021 року.

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