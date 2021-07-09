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Праздник 9 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

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Пятница 09 июля 2021 05:46
Праздник 9 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины В эту дату обычно собирают землянику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

9 июля православные отмечают день Давида Земляничника.

В нашем материале мы расскажем, что нельзя делать в этот день и его приметах.

Отмечается, что Давид долгое время служил в храме святых Феодора и Меркурия.

Затем он захотел стать отшельником и отправился в город Салоники, где нашел миндальное дерево, под которым соорудил себе шалаш. В нем он прожил около 70 лет, при этом Давид соблюдал строгий пост и постоянно молился. За это Давид получил от Господа дар чудотворений и стал совершать разные чудеса, к примеру – лечил людей. Умер святой в 540 году.

По приметам, именно в эти июльские дни проходит сбор лесной земляники. Сама ягода богата вкусом и ароматом. Она широко применяется в народной медицине для лечения. Сушёный лист земляники добавляют в чай для иммунитета, он поддерживает силы всю зиму.


Что нельзя делать в этот день

  • Беременным выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.
  • Представительницам прекрасного пола умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.
  • Просить денег взаймы, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.
  • Венчаться, иначе есть риск быстро развестись.
  • Мерить чужие украшения, тем более, обручальные кольца.

Народные приметы 9 июля:

  • Целый день идет дождь - начало осени будет дождливым.
  • Ясный и солнечный день - к долгой теплой погоде.
  • Полевые цветы пахнут сильней обычного - скоро начнется дождь.
  • Утром хорошая погода - до самой осени будет теплая погода.
  • Стрижи летают то вверх, то вниз - перед грозой.
  • Много земляники - к суровой зиме.
  • Сон с 8 на 9 июля вещий.

Сегодня именины отмечают: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

Напомним, ранее мы писали о том, когда отмечают Петра и Павла в Украине и что категорически запрещено делать.

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