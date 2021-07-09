Праздник 9 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

В нашем материале мы расскажем, что нельзя делать в этот день и его приметах.

Отмечается, что Давид долгое время служил в храме святых Феодора и Меркурия.

Затем он захотел стать отшельником и отправился в город Салоники, где нашел миндальное дерево, под которым соорудил себе шалаш. В нем он прожил около 70 лет, при этом Давид соблюдал строгий пост и постоянно молился. За это Давид получил от Господа дар чудотворений и стал совершать разные чудеса, к примеру – лечил людей. Умер святой в 540 году.

По приметам, именно в эти июльские дни проходит сбор лесной земляники. Сама ягода богата вкусом и ароматом. Она широко применяется в народной медицине для лечения. Сушёный лист земляники добавляют в чай для иммунитета, он поддерживает силы всю зиму.



Что нельзя делать в этот день

Беременным выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.

Представительницам прекрасного пола умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.

Просить денег взаймы, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.

Венчаться, иначе есть риск быстро развестись.

Мерить чужие украшения, тем более, обручальные кольца.

Народные приметы 9 июля:

Целый день идет дождь - начало осени будет дождливым.

Ясный и солнечный день - к долгой теплой погоде.

Полевые цветы пахнут сильней обычного - скоро начнется дождь.

Утром хорошая погода - до самой осени будет теплая погода.

Стрижи летают то вверх, то вниз - перед грозой.

Много земляники - к суровой зиме.

Сон с 8 на 9 июля вещий.

Сегодня именины отмечают: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.