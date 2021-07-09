Свято 9 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

У нашому матеріалі ми розповімо, що не можна робити в цей день і його прикметах.

Відзначається, що Давид довгий час служив у храмі святих Феодора і Меркурія.

Потім він захотів стати відлюдником і відправився в місто Салоніки, де знайшов Мигдальне дерево, під яким спорудив собі курінь. У ньому він прожив близько 70 років, при цьому Давид дотримувався суворого посту і постійно молився. За це Давид отримав від Господа дар чудотворень і став здійснювати різні чудеса, наприклад – лікував людей. Помер Святий у 540 році.

За прикметами, саме в ці липневі дні проходить збір лісової суниці. Сама ягода багата смаком і ароматом. Вона широко застосовується в народній медицині для лікування. Сушений лист суниці додають в чай для імунітету, він підтримує сили всю зиму.



Що не можна робити в цей день

Вагітним виходити з дому без листа суниці в кишені. За прикметами, якщо цього не зробити, у дівчини будуть важкі пологи.

Представницям прекрасної статі вмиватися простою водою, інакше почнуться проблеми зі шкірою.

Просити грошей в борг, їх повернути не вдасться. Але якщо гроші потрібні дуже терміново, то потрібно покласти в кишеню суничний листочок, тоді ніяких фінансових проблем не виникне.

Вінчатися, інакше є ризик швидко розлучитися.

Міряти чужі прикраси, тим більше, обручки.

Народні прикмети 9 липня:

Цілий день йде дощ - початок осені буде дощовим.

Ясний і сонячний день - до довгої теплої погоди.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного - скоро почнеться дощ.

Вранці хороша погода - до самої осені буде тепла погода.

Стрижі літають то вгору, то вниз - перед грозою.

Багато суниці - до суворої зими.

Сон з 8 на 9 липня віщий.

Сьогодні іменини відзначають: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.