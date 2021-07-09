Свято 9 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
9 липня православні відзначають день Давида Суничника.
У нашому матеріалі ми розповімо, що не можна робити в цей день і його прикметах.
Відзначається, що Давид довгий час служив у храмі святих Феодора і Меркурія.
Потім він захотів стати відлюдником і відправився в місто Салоніки, де знайшов Мигдальне дерево, під яким спорудив собі курінь. У ньому він прожив близько 70 років, при цьому Давид дотримувався суворого посту і постійно молився. За це Давид отримав від Господа дар чудотворень і став здійснювати різні чудеса, наприклад – лікував людей. Помер Святий у 540 році.
За прикметами, саме в ці липневі дні проходить збір лісової суниці. Сама ягода багата смаком і ароматом. Вона широко застосовується в народній медицині для лікування. Сушений лист суниці додають в чай для імунітету, він підтримує сили всю зиму.
Що не можна робити в цей день
- Вагітним виходити з дому без листа суниці в кишені. За прикметами, якщо цього не зробити, у дівчини будуть важкі пологи.
- Представницям прекрасної статі вмиватися простою водою, інакше почнуться проблеми зі шкірою.
- Просити грошей в борг, їх повернути не вдасться. Але якщо гроші потрібні дуже терміново, то потрібно покласти в кишеню суничний листочок, тоді ніяких фінансових проблем не виникне.
- Вінчатися, інакше є ризик швидко розлучитися.
- Міряти чужі прикраси, тим більше, обручки.
Народні прикмети 9 липня:
- Цілий день йде дощ - початок осені буде дощовим.
- Ясний і сонячний день - до довгої теплої погоди.
- Польові квіти пахнуть сильніше звичайного - скоро почнеться дощ.
- Вранці хороша погода - до самої осені буде тепла погода.
- Стрижі літають то вгору, то вниз - перед грозою.
- Багато суниці - до суворої зими.
- Сон з 8 на 9 липня віщий.
Сьогодні іменини відзначають: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли відзначають Петра і Павла в Україні і що категорично заборонено робити.