Праздник 9 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Верующие вспоминают о святом Иоанне Русском (коллаж РБК-Украина)
9 июня православные верующие чтят память исповедника Иоанна Русского, который родился в конце XVII века.
Про все приметы и запреты этой даты - мы расскажем ниже в нашем материале.
Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции.
Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.
Главные приметы этого дня:
- На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.
- Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру тучи пропадают – примета того, что можно ждать ясного следующего дня.
- Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя ссориться, поскольку "Федора за углом норовит узнать о худом".
- В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это может привести к беде.
- Нельзя подметать пол в этот день – домовой забирается под веник, и его можно вымести и свое счастье упустить.
Именинники этого дня – Иван, Федор.
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