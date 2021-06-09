Свято 9 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Віруючі згадують про святого Івана Руського (колаж РБК-Україна)
9 червня православні віруючі вшановують пам'ять Сповідника Іоанна Руського, який народився в кінці XVII століття.
Про всі прикмети і заборони цієї дати - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.
Частина мощей святого Іоанна Руського зберігається на Афоні, а частина жителі Прокопії відвезли на грецький острів Евбею. Туди стікаються тисячі паломників з усіх куточків Греції.
Також 9 червня шанують мученицю Феодору, яка постраждала за Христа за часів гонінь при імператорі Діоклетіані в місті Олександрії, в 303 або 304 році.
Головні прикмети цього дня:
- На сході сонця дуже душно - буде дощ найближчим часом.
- Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають – прикмета того, що можна чекати ясного наступного дня.
- Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна сваритися, оскільки "Федора за рогом норовить дізнатися про худе".
- У цей день селяни забороняли жінкам і дівчатам базікати один з одним – це може привести до біди.
- Не можна підмітати підлогу в цей день - домовик забирається під віник, і його можна вимести й своє щастя упустити.
Іменинники цього дня - Іван, Федір.
Як ми раніше писали, в Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів.