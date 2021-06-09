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Свято 9 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

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Середа 09 червня 2021 05:47
Свято 9 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини Віруючі згадують про святого Івана Руського (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

9 червня православні віруючі вшановують пам'ять Сповідника Іоанна Руського, який народився в кінці XVII століття.

Про всі прикмети і заборони цієї дати - ми розповімо нижче в нашому матеріалі.

Частина мощей святого Іоанна Руського зберігається на Афоні, а частина жителі Прокопії відвезли на грецький острів Евбею. Туди стікаються тисячі паломників з усіх куточків Греції.

Також 9 червня шанують мученицю Феодору, яка постраждала за Христа за часів гонінь при імператорі Діоклетіані в місті Олександрії, в 303 або 304 році.


Головні прикмети цього дня:

  • На сході сонця дуже душно - буде дощ найближчим часом.
  • Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають – прикмета того, що можна чекати ясного наступного дня.
  • Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна сваритися, оскільки "Федора за рогом норовить дізнатися про худе".
  • У цей день селяни забороняли жінкам і дівчатам базікати один з одним – це може привести до біди.
  • Не можна підмітати підлогу в цей день - домовик забирається під віник, і його можна вимести й своє щастя упустити.

Іменинники цього дня - Іван, Федір.

Як ми раніше писали, в Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів.

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