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Праздник 9 мая: что нельзя делать в этот день, главные приметы, у кого именины

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Понедельник 09 мая 2022 06:02
Праздник 9 мая: что нельзя делать в этот день, главные приметы, у кого именины Какой церковный праздник отмечается 9 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

9 мая 2022 года весь православный мир чтит память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Ранее в народе этот праздник называли Глафира Горошница.

Церковное предание повествует о епископе Василии и "праведной деве" Глафире, живших в начале IV века, в годы гонений первых христиан. Наши предки в этот день обычно садили горох и картофель.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день ясное небо и роса на траве - будет щедрый урожай овощей.
  • Пение птиц напоминает крик лягушки в этот день – к скорому дождю.
  • Сильный утренний ветер, ослабевший к вечеру, сулит погожую и ясную погоду на ближайшие дни.
  • Если 9 мая у облаков не видно верхнюю часть, то в ближайшие несколько часов можно было ожидать сильную грозу и проливной дождь.
  • Морозный утренник в девятый майский день сулит такой же мороз утром через семь дней.
  • Ясное солнечное утро - пора заниматься посевами.
  • Пошел снег в этот день - ждите урожай гречки.
  • Кстати, снег в этот день обещает много травы и хороший сенокос.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя стричься - будет ссора с близкими.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!

Ранее мы писали, будет ли понедельник 9 мая выходным днем.

Читайте также, что украинцев предупредили об угрозе кибератак 9 мая. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.

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