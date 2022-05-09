Свято 9 травня: що не можна робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини
9 травня 2022 року весь православний світ вшановує пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасійської.
Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Раніше в народі це свято називали Глафіра Горошниця.
Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведної Діви" Глафіра, що жили на початку IV століття, в роки гонінь перших християн. Наші предки в цей день зазвичай садили горох і картоплю.
Головні прикмети цього дня
- Якщо в цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.
- Спів птахів нагадує крик жаби в цей день - до швидкого дощу.
- Сильний ранковий вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.
- Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі кілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.
- Морозний ранок в дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.
- Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.
- Пішов сніг в цей день - чекайте урожай гречки.
- До речі, сніг в цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.
Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!
Раніше ми писали, чи буде понеділок 9 травня вихідним днем.
Читайте також, що українців попередили про загрозу кібератак 9 травня. У зоні ризику не тільки держустанови і критична інфраструктура, а й звичайні українці.