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Свято 9 травня: що не можна робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини

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Понеділок 09 травня 2022 06:02
Свято 9 травня: що не можна робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини Яке церковне свято відзначається 9 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

9 травня 2022 року весь православний світ вшановує пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасійської.

Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Раніше в народі це свято називали Глафіра Горошниця.

Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведної Діви" Глафіра, що жили на початку IV століття, в роки гонінь перших християн. Наші предки в цей день зазвичай садили горох і картоплю.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.
  • Спів птахів нагадує крик жаби в цей день - до швидкого дощу.
  • Сильний ранковий вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.
  • Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі кілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.
  • Морозний ранок в дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.
  • Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.
  • Пішов сніг в цей день - чекайте урожай гречки.
  • До речі, сніг в цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!

Раніше ми писали, чи буде понеділок 9 травня вихідним днем.

Читайте також, що українців попередили про загрозу кібератак 9 травня. У зоні ризику не тільки держустанови і критична інфраструктура, а й звичайні українці.

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