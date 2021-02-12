Праздник Трех Святых: что нельзя делать 12 февраля, все приметы

В этот день их принято было чествовать и вспоминать святых. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.

В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.

Главные приметы этого дня:

На небе взошла красная луна – к сильному ветру.

Поднялся ветер – будет сырой год.

Зайцы в сады приходят – будет морозная погода

Деревья инеем покрылись – будет скоро тепло.

Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.

Если мыши выходят на снег – будет оттепель.

Лошадь на землю ложится – ждите снега.

Солнце в тучу закатывается – к бурану.

Если волки под жильем воют – будут морозы.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя в этот день злиться и ревновать - случится несчастье.

Нельзя шить и прясть в этот день.

Работать на земле запрещается.

Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.