Праздник Трех Святых: что нельзя делать 12 февраля, все приметы
12 февраля 2020 года православные всего мира отмечают праздник под названием Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
В этот день их принято было чествовать и вспоминать святых. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.
В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.
Главные приметы этого дня:
- На небе взошла красная луна – к сильному ветру.
- Поднялся ветер – будет сырой год.
- Зайцы в сады приходят – будет морозная погода
- Деревья инеем покрылись – будет скоро тепло.
- Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.
- Если мыши выходят на снег – будет оттепель.
- Лошадь на землю ложится – ждите снега.
- Солнце в тучу закатывается – к бурану.
- Если волки под жильем воют – будут морозы.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя в этот день злиться и ревновать - случится несчастье.
- Нельзя шить и прясть в этот день.
- Работать на земле запрещается.
Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.
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