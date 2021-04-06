Приемная дочь Потапа раскрыла семейные тайны: "могу и без мамы работать"

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая, матерью которой является бывшая жена рэпера Ирина Горовая, провела экскурсию по дому в центре Киева, где они прожили последние 10 лет.

Она призналась, что когда в их жизни появился Потап, то она отнеслась к этому нормально. Для нее самое главное было, чтобы мама была счастлива. При этом с Потапом долгие годы дружил ее отец рэпер Юго.

Кроме того, сейчас у Потапа также дружеские отношения с Юго. Наталья говорит, что они вместе видятся, наверное, чаще, даже чем она с отцом.

Позже у Потапа и Ирины родился общий ребенок Андрей. Наталья призналась, что была очень рада появлению брата в их семье.

"Я помогала готовить, меняла памперсы, я воспитывала его", - рассказала девушка.

Она жила в этой квартире вместе с братом, мамой и Потапом, но после 15 лет совместной жизни Ирина и Потап развелись. По словам девушки, у них остались теплые дружеские отношения.

Наталья начала работать официанткой в семейном заведении MOZGI bar&shop. При этом Ирина Горовая сказала, чтобы она работала на ровне со всеми и у нее не было никаких поблажек.

Но в коллективе бара эту новость восприняли не очень радостно. Люди думали, что девушку за что-то наказали и она не будет работать. Наталья призналась, что несколько раз ее даже оштрафовали.

"Если ты, что-то забыл или гость был недоволен, или ты не выучил какую-то позицию новую, опоздание - выговор, штраф. Были случаи, когда человек ушел не заплатив, и ты потом из своего кармана должен заплатить за счет", - рассказала девушка.

Потом она стала менеджером в MOZGI Entertainment, а потом пиарщицей певицы Мишель Андраде.

В период работы она также училась на магистратуре, но из-за плотного рабочего графика она мало уделяла время учебе и ее исключили из университета.

Мама заставила дочь вернутся к учебе. А недавно Наталья шокировала всех новостью, что увольняется из компании.

"Я просто хочу сама себе доказать, что я могу и без мамы работать", - рассказала девушка.

Она также призналась, что тяжелей всего было прощаться с Мишель Андраде. Теперь она занимается пиаром и ивентами в IT-компании.

Девушка призналась, что ее мечта - это сделать онлайн курсы по похудению. Сама же она начала заниматься спортом после того, как начала встречаться с парнем.

Наталья Горовая рассказала о семейных тайнах (видео: YouTube)