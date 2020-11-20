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Приготуйтеся до подарунків долі: ці знаки Зодіаку стануть головними щасливцями грудня

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 05:30
Приготуйтеся до подарунків долі: ці знаки Зодіаку стануть головними щасливцями грудня Гороскоп на грудень 2020 (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Астрологи розповіли в гороскопі на грудень про знаки Зодіаку, яких чекає удача

Гороскоп на грудень 2020 повідає про головних щасливчиків серед дванадцяти знаків Зодіаку. Вони стануть справжніми пестунами долі в кінці важкого 2020 року і зможуть на хвилі успіху увійти в новий 2021-й рік.

Астрологи назвали три знака Зодіаку, яких чекає удача, везіння і шанс налагодити своє життя у різних сферах - любові, грошах, роботі. Про це пише mirkosmosa.

Телець

Для Тельців настане дуже приємна пора. Астрологи кажуть, що ви з успіхом закінчите поточні проекти, закриєте ряд питань з вигодою для вас. Фортуна буде супроводжувати у всьому - у роботі, любові, вихованні дітей. Не виключено, що ви навіть зможете позбутися від шкідливих звичок. Зірки гороскопу радять Тельцям не розслаблятися і міцно тримати одного разу спійману удачу.

Скорпіон

У грудні Скорпіонів чекає багато приємних зустрічей з друзями і далекими родичами, інтимне спілкування. Останній місяць року стане настільки успішним, що вже у перших числах січня у Скорпіонів з'явиться дике бажання активних дій, і вони з головою поринуть в роботу. Щоб успіх був ще більш приголомшливим, останні тижні року зірки радять провести в колі сім'ї. Це дасть вам сили та натхнення підкорювати нові висоти.

Риби

Останній місяць року - вдалий період для вирішення життєвих і фінансових проблем. Постарайтеся в цей час втілити всі свої бажання в реальність. Якщо ви зможете впоратися з усіма справами до кінця року, ваше становище в новому 2021 році тільки покращиться. Новий рік наодинці з коханою людиною або в колі рідних і друзів проллє бальзам на вашу душу. Вас чекає приємне спілкування, яке позитивно позначиться на вашому психічному здоров'ї.

Раніше астрологи склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на грудень і дали кожному з них важливу пораду, як правильно закінчити важкий 2020-й і приготуватися до зустрічі 2021-го.

Також фахівці назвали три знаки Зодіаку, на яких просто звалиться фантастичне везіння до кінця цього тижня.

Окрім того, астрологи назвали головних везунчиків 2021 року, символом якого стане Білий металевий Бик.

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