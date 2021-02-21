Принц Чарльз навестил отца в больнице и вышел со слезами на глазах

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз посетил больницу, которой лежит его отец принц Филипп после того как его госпитализировали из-за плохого самочувствия. Когда он вернулся в машину то папарацци сфотографировали его со слезами на глазах.

Принц Чарльз прибыл в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне на сером Tesla и вышел из машины в маске. Он первый член королевской семь, кто посетил герцога Эдинбургского. Вместе с отцом он пробыл около 30 минут.

Принц Чарльз (фото: instagram.com/hellomag)

Принц Филипп пролежал в больнице немного дольше, чем ожидалось, поэтому принц Чарльз раньше закончил свои дела и приехал к отцу.

99-летнего герцога привезли в больницу во вторник вечером после того как ему стало нехорошо. Позже сообщалось, что есть большая вероятность того, что он останется в больнице до следующей недели. Британские СМИ также писали, что принц Филипп был в хорошем настроении.

Интересно, что визит принца Чарльза был необычным, потому что он ранее не навещал своего отца в больнице. Но стоит отметить, что в больницах из-за пандемии ограничены посещения.

На сайте больницы говорится, что посетителей пускают только в исключительных случаях.

По данным королевского источника, причина госпитализации герцога не связана с коронавирусной инфекцией. Он также добавил, что принца Филиппа доставили в больницу на обычной машине, а не на машине скорой помощи. Кроме того, он дошел до входа в больницу без посторонней помощи.