Принц Чарльз відвідав батька в лікарні і вийшов зі сльозами на очах
Син королеви Великобританії Єлизавети II принц Чарльз відвідав лікарню, якій лежить його батько принц Філіп після того, як його госпіталізували через погане самопочуття. Коли він повернувся в машину то папараці сфотографували його зі сльозами на очах.
Про це повідомляє Sky News.
Принц Чарльз прибув до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні на сірому Tesla і вийшов з машини в масці. Він перший член королівської сім, хто відвідав герцога Единбурзького. Разом з батьком він пробув близько 30 хвилин.
Принц Чарльз (фото: instagram.com/hellomag)
Принц Філіп пролежав у лікарні трохи довше, ніж очікувалося, тому принц Чарльз раніше закінчив свої справи і приїхав до батька.
99-річного герцога привезли в лікарню у вівторок ввечері після того, як йому стало недобре. Пізніше повідомлялося, що є велика ймовірність того, що він залишиться в лікарні до наступного тижня. Британські ЗМІ також писали, що принц Філіп був у хорошому настрої.
Цікаво, що візит принца Чарльза був незвичайним, тому що він раніше не відвідував свого батька в лікарні. Але варто зазначити, що в лікарнях через пандемію обмежені відвідування.
На сайті лікарні зазначається, що відвідувачів пускають тільки у виняткових випадках.
За даними королівського джерела, причина госпіталізації герцога не пов'язана з коронавірусною інфекцією. Принца Філіпа доставили в лікарню на звичайній машині, а не на машині швидкої допомоги. Крім того, він дійшов до входу в лікарню без сторонньої допомоги.
Нагадаємо, принц Філіп і королева Єлизавета II отримали щеплення від COVID-19.
А пізніше принц Чарльз і його дружина Камілла отримали свої перші дози щеплення, коли вакцинували їх вікову групу.