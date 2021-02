Принц Уильям сделал заявление о состоянии своего 99-летнего деда

Пока что Букингемский дворец не спешит разглашать подробности проблем со здоровьем герцога Эдинбургского, но пребывание его в больнице затянулось, хотя предполагалось, что Филипп проведет в медицинском учреждении всего несколько дней.

Тем временем, здоровье супруга Елизаветы II остается темой номер один для обсуждения, как британскими, так и мировыми СМИ.

22 февраля принц Уильям посетил центр вакцинации в Норфолке, где его расспросили о самочувствии деда. Он ответил, что Филипп чувствует себя нормально, и врачи за ним хорошо приглядывают.

Но беспокойство вызывают слезы на глазах сына Филиппа, 72-летнего принца Чарльза. Он навестил отца в больнице 20 февраля, а когда вышел оттуда спустя полчаса, журналисты заметили, что его лицо опечалено, а в глазах стоят слезы.

What an incredibly sad picture. A tearful son after seeing his seriously ill 99yr-old father in hospital. If your first instinct is to spew abuse or rage about Prince Charles visiting Prince Philip today, shut the f*ck up. pic.twitter.com/4jwhGEiPSS