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Принц Вільям зробив заяву про стан свого 99-річного діда

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 23 лютого 2021 09:50
Принц Вільям зробив заяву про стан свого 99-річного діда Принц Вільям зробив заяву про стан діда Філіпа (фото: flickr)
Автор: Світлана Мащенко

Британський принц Вільям зробив заяву про стан свого діда, 99-річного герцога Единбурзького Філіпа. Чоловік Єлизавети II був госпіталізований через нездужання в King Edward VII (Лондон) ще 16 лютого.

Про це пише apnews.

Поки що Букінгемський палац не поспішає розголошувати подробиці проблем зі здоров'ям герцога Единбурзького, але перебування його в лікарні затягнулося, хоча передбачалося, що Філіп проведе в медичному закладі всього кілька днів.

Тим часом, здоров'я чоловіка Єлизавети II залишається темою номер один для обговорення, як британськими, так і світовими ЗМІ.

22 лютого принц Вільям відвідав центр вакцинації в Норфолку, де його розпитали про самопочуття діда. Він відповів, що Філіп почувається нормально, і лікарі за ним добре наглядають.

Але занепокоєння викликають сльози на очах сина Філіпа, 72-річного принца Чарльза. Він навідав батька в лікарні 20 лютого, а коли вийшов звідти через півгодини, журналісти помітили, що його обличчя сумне, а в очах стоять сльози.

Принц Чарльз вийшов від батька зі сльозами на очах (фото: twitter.com/piersmorgan)

Нагадаємо, що чоловіка Єлизавети II госпіталізували тиждень тому через нездужання.

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