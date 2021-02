Принц Вільям зробив заяву про стан свого 99-річного діда

Поки що Букінгемський палац не поспішає розголошувати подробиці проблем зі здоров'ям герцога Единбурзького, але перебування його в лікарні затягнулося, хоча передбачалося, що Філіп проведе в медичному закладі всього кілька днів.

Тим часом, здоров'я чоловіка Єлизавети II залишається темою номер один для обговорення, як британськими, так і світовими ЗМІ.

22 лютого принц Вільям відвідав центр вакцинації в Норфолку, де його розпитали про самопочуття діда. Він відповів, що Філіп почувається нормально, і лікарі за ним добре наглядають.

Але занепокоєння викликають сльози на очах сина Філіпа, 72-річного принца Чарльза. Він навідав батька в лікарні 20 лютого, а коли вийшов звідти через півгодини, журналісти помітили, що його обличчя сумне, а в очах стоять сльози.

What an incredibly sad picture. A tearful son after seeing his seriously ill 99yr-old father in hospital. If your first instinct is to spew abuse or rage about Prince Charles visiting Prince Philip today, shut the f*ck up. pic.twitter.com/4jwhGEiPSS