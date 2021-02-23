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Принц Уильям сделал заявление о состоянии своего 99-летнего деда

Автор: Светлана Мащенко

Британский принц Уильям сделал заявление о состоянии своего деда, 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа. Супруг Елизаветы II был госпитализирован из-за недомогания в Edward VII King (Лондон) еще 16 февраля.

Об этом пишет apnews.

Пока что Букингемский дворец не спешит разглашать подробности проблем со здоровьем герцога Эдинбургского, но пребывание его в больнице затянулось, хотя предполагалось, что Филипп проведет в медицинском учреждении всего несколько дней.

Тем временем, здоровье супруга Елизаветы II остается темой номер один для обсуждения, как британскими, так и мировыми СМИ.

22 февраля принц Уильям посетил центр вакцинации в Норфолке, где его расспросили о самочувствии деда. Он ответил, что Филипп чувствует себя нормально, и врачи за ним хорошо приглядывают.

Но беспокойство вызывают слезы на глазах сына Филиппа, 72-летнего принца Чарльза. Он навестил отца в больнице 20 февраля, а когда вышел оттуда спустя полчаса, журналисты заметили, что его лицо опечалено, а в глазах стоят слезы.

Принц Чарльз вышел от отца со слезами на глазах (фото: twitter.com/piersmorgan)

Напомним, что мужа Елизаветы II госпитализировали неделю назад из-за недомогания.

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Новости Украины Елизавета IIпринц Филипп
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