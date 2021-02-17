Притула с дочкой на руках порадовал фото с отдыха в ОАЭ
Шоумен и ведущий Сергей Притула наконец-то решился на поездку заграницу. По его словам, он больше года с семьей не выезжал за территорию Украины. Теперь он решил поехать в ОАЭ.
Фото с отдыха Притула опубликовал на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что поспрашивал у друзей, какие сейчас популярные направления для отдыха, и ему советовали Мальдивы и говорили, что яркие впечатления останутся от Омана.
"Но мне показалось, что они меня троллят, потому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!" - пошутил шоумен.
На фото он стоит на пляже и на руках держит дочь. При этом на заднем фоне виден известный отель в Дубае Бурдж-эль-Араб.
Сергей Притула с дочерью в ОАЭ (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Пользователи сети оценили юмор Притулы и оставили свои комментарии.
- Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!
- Вот брехло. Я что слепой? Это же Бирючий;
- Как похорошел Железный Порт при Зеленском;
- А еще говорят, что ничего не строится... а вон как Железный Порт отстроили. Могут, если захотят;
- Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить;
- У нас в Херсоне говорят, что не каждый миллионер может себе позволить Железный Порт для отдыха. Другое дело Оман или попсовые Мальдивы. Желаю вам Сергей нормальную зарплату, чтобы каждый год позволять себе Железный Порт.
Напомним, Сергей Притула рассказал о туристических планах на 2021 год.
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