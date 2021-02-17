Притула з донькою на руках порадував фото з відпочинку в ОАЕ

Шоумен та ведучий Сергій Притула нарешті зважився на поїздку за кордон. За його словами, він понад рік з сім'єю не виїжджав за територію України. Тепер він вирішив поїхати в ОАЕ.

Фото з відпочинку Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook .

Він також зазначив, що попитав у друзів, які зараз популярні напрямки для відпочинку, і йому радили Мальдіви і говорили, що яскраві враження залишаться від Оману.

"Але мені здалося, що вони мене тролять, бо, як бачите, ми з сім'єю вибрали Залізний Порт!" - пожартував шоумен.

На фото він стоїть на пляжі і на руках тримає доньку. При цьому на задньому фоні видно відомий готель в Дубаї Бурдж-ель-Араб.

Сергій Притула з дочкою в ОАЕ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі мережі оцінили гумор Притули і залишили свої коментарі.