Притула з донькою на руках порадував фото з відпочинку в ОАЕ
Шоумен та ведучий Сергій Притула нарешті зважився на поїздку за кордон. За його словами, він понад рік з сім'єю не виїжджав за територію України. Тепер він вирішив поїхати в ОАЕ.
Фото з відпочинку Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Він також зазначив, що попитав у друзів, які зараз популярні напрямки для відпочинку, і йому радили Мальдіви і говорили, що яскраві враження залишаться від Оману.
"Але мені здалося, що вони мене тролять, бо, як бачите, ми з сім'єю вибрали Залізний Порт!" - пожартував шоумен.
На фото він стоїть на пляжі і на руках тримає доньку. При цьому на задньому фоні видно відомий готель в Дубаї Бурдж-ель-Араб.
Сергій Притула з дочкою в ОАЕ (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Користувачі мережі оцінили гумор Притули і залишили свої коментарі.
- Негарно брехати, колега! Всі бачать, що це - Кирилівка!
- От брехло. Я сліпий? Це ж Бірючий;
- Як покращав Залізний Порт при Зеленском;
- А ще кажуть, що нічого не будується... а он як Залізний Порт відбудували. Можуть, якщо захочуть;
- Ніколи не був в Залізному Порту, але тепер є бажання відвідати;
- У нас в Херсоні кажуть, що не кожен мільйонер може собі дозволити Залізний Порт для відпочинку. Інша справа Оман або попсові Мальдіви. Бажаю вам Сергій нормальну зарплату, щоб кожен рік дозволяти собі Залізний Порт.
Нагадаємо, Сергій Притула розповів про туристичні плани на 2021 рік.
Раніше Притула зачарував користувачів мережі відео з донькою.