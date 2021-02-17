Притула с дочкой на руках порадовал фото с отдыха в ОАЭ

Шоумен и ведущий Сергей Притула наконец-то решился на поездку заграницу. По его словам, он больше года с семьей не выезжал за территорию Украины. Теперь он решил поехать в ОАЭ.
Фото с отдыха Притула опубликовал на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что поспрашивал у друзей, какие сейчас популярные направления для отдыха, и ему советовали Мальдивы и говорили, что яркие впечатления останутся от Омана.
"Но мне показалось, что они меня троллят, потому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!" - пошутил шоумен.
На фото он стоит на пляже и на руках держит дочь. При этом на заднем фоне виден известный отель в Дубае Бурдж-эль-Араб.
Сергей Притула с дочерью в ОАЭ (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Пользователи сети оценили юмор Притулы и оставили свои комментарии.
Напомним, Сергей Притула рассказал о туристических планах на 2021 год.
Ранее Притула очаровал пользователей сети видео с дочкой.