Притула с дочкой на руках порадовал фото с отдыха в ОАЭ

Он также отметил, что поспрашивал у друзей, какие сейчас популярные направления для отдыха, и ему советовали Мальдивы и говорили, что яркие впечатления останутся от Омана.

"Но мне показалось, что они меня троллят, потому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!" - пошутил шоумен.

На фото он стоит на пляже и на руках держит дочь. При этом на заднем фоне виден известный отель в Дубае Бурдж-эль-Араб.

Сергей Притула с дочерью в ОАЭ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи сети оценили юмор Притулы и оставили свои комментарии.