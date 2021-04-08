ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В профессии и личной жизни: астролог рассказала, кого ждут большие перемены в 2021

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 20:05
В профессии и личной жизни: астролог рассказала, кого ждут большие перемены в 2021 Астролог рассказала о больших переменах в 2021 (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Перемены в 2021 году могут коснуться каждого, но особенно их стоит ждать определенным группам людей: все зависит от даты рождения.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова.

"В 21-м году этим группам людей предстоят перемены по описанным сценариям. Еще будут свои нюансы у каждого. Одни и те же планеты у всех нас дополнительно отвечают за разные сферы жизни", - написала Анисимова.

Важно сейчас понять, что обстоятельства пришли не просто так, а для нашего роста, напомнила астролог. Она уверена: нужно пройти ситуации, чтобы приобрести новые качества.

"Обстоятельства - это одно, а судьба творится тем, как мы в них поступаем и что делаем. Так мы создаем свое будущее. И здесь уже все зависит от нас", - написала Анисимова.

В профессии и личной жизни: астролог рассказала, кого ждут большие перемены в 2021Астролог предупредила о переменах (фото: instagram.com/astrolog_anisimova/)

Кого коснутся перемены в 2021 году

Людей, рожденных в период:

  • 1960 сентябрь - октябрь - Сатурн
  • 1961 сентябрь - октябрь - Юпитер
  • 1961 август - сентябрь, ноябрь - декабрь - Сатурн
  • 1961 апрель - Уран
  • 1962 апрель, август, декабрь - Юпитер
  • 1962 апрель-май, июль - начало августа, декабрь - Сатурн
  • 1963 июнь - июль - Юпитер
  • 1963 апрель - июнь - Сатурн
  • 1963 май - начало июля, октябрь - ноябрь - Уран
  • 1964 июль - сентябрь - Уран
  • 1967 апрель, сентябрь - декабрь - Нептун
  • 1967 сентябрь - октябрь - Юпитер
  • 1968 октябрь - декабрь - Нептун
  • 1969 апрель - сентябрь - Нептун
  • 1969 апрель, август, декабрь- Юпитер
  • 1970 апрель-май, август, декабрь- Юпитер
  • 1971 май, июль - Юпитер
  • 1972 июнь - Юпитер
  • 1973 - Уран
  • 1974 сентябрь - ноябрь - Плутон
  • 1977 август - ноябрь - Сатурн
  • 1978 апрель - июль - Сатурн
  • 1978 октябрь - декабрь - Уран
  • 1979 - Нептун
  • 1980 апрель, сентябрь - декабрь - Нептун
  • 1980 октябрь - Юпитер
  • 1981 апрель, август, декабрь - Юпитер
  • 1981 апрель, август - Нептун
  • 1982 май-июль - Юпитер
  • 1982 август - декабрь - Плутон
  • 1983 апрель - июль, декабрь - Плутон
  • 1984 июль - август, декабрь - Сатурн
  • 1986 ноябрь - декабрь - Нептун
  • 1987 сентябрь - ноябрь - Сатурн
  • 1987 июнь - июль - Нептун
  • 1988 июль - август, декабрь - Сатурн
  • 1988 апрель - Уран
  • 1989 апрель - июль - Сатурн
  • 1989 май - июнь, октябрь - декабрь - Уран
  • 1990 июль - сентябрь - Уран
  • 1993 сентябрь - ноябрь - Юпитер
  • 1994 апрель, август - сентябрь, ноябрь - декабрь - Юпитер, Плутон
  • 1995 апрель - май, август, декабрь - Юпитер
  • 1995 июль - декабрь - Плутон
  • 1996 май, июль - Юпитер
  • 1996 апрель - июнь - Плутон
  • 1997 август - ноябрь - Сатурн
  • 1998 апрель, июнь - июль, декабрь - Сатурн
  • 1998 май - июнь, ноябрь - декабрь - Уран
  • 1999 Уран

Расшифровка планет

Юпитер: вам понадобятся новые знания, повышение квалификации. Стоит настроиться на рост и влияние. По здоровью: берегите печень.

Сатурн: перемены коснутся карьеры, профессии. Возможно ощущение, что потеряна стабильность. Вы поменяете ориентиры в жизни и в работе. По здоровью: есть риск травм.

Уран: год за три, скорость событий будет именно такая стремительная. Захочется стать свободным и независимым. По здоровью: берегите нервы.

Нептун: будут рассыпаться иллюзии. Возможет духовный кризис, который потребует познания себя. По здоровью: берегите психику и иммунитет.

Плутон: время трансформации. Придется преодолевать непростые ситуации. В награду появится много сил и желание бороться. Есть возможность добиться власти и стать супергероями.

Читайте также: астролог рассказала, как подобрать стиль одежды по гороскопу - рюшечки, бантики или строгий костюм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни астрология астролог
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
8-летняя скандальная блогер Милана сравнила себя с гениями - Бетховеном и Ван Гогом
8-летняя скандальная блогер Милана сравнила себя с гениями - Бетховеном и Ван Гогом