В профессии и личной жизни: астролог рассказала, кого ждут большие перемены в 2021

Перемены в 2021 году могут коснуться каждого, но особенно их стоит ждать определенным группам людей: все зависит от даты рождения.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова.

"В 21-м году этим группам людей предстоят перемены по описанным сценариям. Еще будут свои нюансы у каждого. Одни и те же планеты у всех нас дополнительно отвечают за разные сферы жизни", - написала Анисимова.

Важно сейчас понять, что обстоятельства пришли не просто так, а для нашего роста, напомнила астролог. Она уверена: нужно пройти ситуации, чтобы приобрести новые качества.

"Обстоятельства - это одно, а судьба творится тем, как мы в них поступаем и что делаем. Так мы создаем свое будущее. И здесь уже все зависит от нас", - написала Анисимова.

Астролог предупредила о переменах (фото: instagram.com/astrolog_anisimova/)

Кого коснутся перемены в 2021 году

Людей, рожденных в период:

1960 сентябрь - октябрь - Сатурн

1961 сентябрь - октябрь - Юпитер

1961 август - сентябрь, ноябрь - декабрь - Сатурн

1961 апрель - Уран

1962 апрель, август, декабрь - Юпитер

1962 апрель-май, июль - начало августа, декабрь - Сатурн

1963 июнь - июль - Юпитер

1963 апрель - июнь - Сатурн

1963 май - начало июля, октябрь - ноябрь - Уран

1964 июль - сентябрь - Уран

1967 апрель, сентябрь - декабрь - Нептун

1967 сентябрь - октябрь - Юпитер

1968 октябрь - декабрь - Нептун

1969 апрель - сентябрь - Нептун

1969 апрель, август, декабрь- Юпитер

1970 апрель-май, август, декабрь- Юпитер

1971 май, июль - Юпитер

1972 июнь - Юпитер

1973 - Уран

1974 сентябрь - ноябрь - Плутон

1977 август - ноябрь - Сатурн

1978 апрель - июль - Сатурн

1978 октябрь - декабрь - Уран

1979 - Нептун

1980 апрель, сентябрь - декабрь - Нептун

1980 октябрь - Юпитер

1981 апрель, август, декабрь - Юпитер

1981 апрель, август - Нептун

1982 май-июль - Юпитер

1982 август - декабрь - Плутон

1983 апрель - июль, декабрь - Плутон

1984 июль - август, декабрь - Сатурн

1986 ноябрь - декабрь - Нептун

1987 сентябрь - ноябрь - Сатурн

1987 июнь - июль - Нептун

1988 июль - август, декабрь - Сатурн

1988 апрель - Уран

1989 апрель - июль - Сатурн

1989 май - июнь, октябрь - декабрь - Уран

1990 июль - сентябрь - Уран

1993 сентябрь - ноябрь - Юпитер

1994 апрель, август - сентябрь, ноябрь - декабрь - Юпитер, Плутон

1995 апрель - май, август, декабрь - Юпитер

1995 июль - декабрь - Плутон

1996 май, июль - Юпитер

1996 апрель - июнь - Плутон

1997 август - ноябрь - Сатурн

1998 апрель, июнь - июль, декабрь - Сатурн

1998 май - июнь, ноябрь - декабрь - Уран

1999 Уран

Расшифровка планет

Юпитер: вам понадобятся новые знания, повышение квалификации. Стоит настроиться на рост и влияние. По здоровью: берегите печень.

Сатурн: перемены коснутся карьеры, профессии. Возможно ощущение, что потеряна стабильность. Вы поменяете ориентиры в жизни и в работе. По здоровью: есть риск травм.

Уран: год за три, скорость событий будет именно такая стремительная. Захочется стать свободным и независимым. По здоровью: берегите нервы.

Нептун: будут рассыпаться иллюзии. Возможет духовный кризис, который потребует познания себя. По здоровью: берегите психику и иммунитет.

Плутон: время трансформации. Придется преодолевать непростые ситуации. В награду появится много сил и желание бороться. Есть возможность добиться власти и стать супергероями.