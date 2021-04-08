В профессии и личной жизни: астролог рассказала, кого ждут большие перемены в 2021
Перемены в 2021 году могут коснуться каждого, но особенно их стоит ждать определенным группам людей: все зависит от даты рождения.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова.
"В 21-м году этим группам людей предстоят перемены по описанным сценариям. Еще будут свои нюансы у каждого. Одни и те же планеты у всех нас дополнительно отвечают за разные сферы жизни", - написала Анисимова.
Важно сейчас понять, что обстоятельства пришли не просто так, а для нашего роста, напомнила астролог. Она уверена: нужно пройти ситуации, чтобы приобрести новые качества.
"Обстоятельства - это одно, а судьба творится тем, как мы в них поступаем и что делаем. Так мы создаем свое будущее. И здесь уже все зависит от нас", - написала Анисимова.
Астролог предупредила о переменах (фото: instagram.com/astrolog_anisimova/)
Кого коснутся перемены в 2021 году
Людей, рожденных в период:
- 1960 сентябрь - октябрь - Сатурн
- 1961 сентябрь - октябрь - Юпитер
- 1961 август - сентябрь, ноябрь - декабрь - Сатурн
- 1961 апрель - Уран
- 1962 апрель, август, декабрь - Юпитер
- 1962 апрель-май, июль - начало августа, декабрь - Сатурн
- 1963 июнь - июль - Юпитер
- 1963 апрель - июнь - Сатурн
- 1963 май - начало июля, октябрь - ноябрь - Уран
- 1964 июль - сентябрь - Уран
- 1967 апрель, сентябрь - декабрь - Нептун
- 1967 сентябрь - октябрь - Юпитер
- 1968 октябрь - декабрь - Нептун
- 1969 апрель - сентябрь - Нептун
- 1969 апрель, август, декабрь- Юпитер
- 1970 апрель-май, август, декабрь- Юпитер
- 1971 май, июль - Юпитер
- 1972 июнь - Юпитер
- 1973 - Уран
- 1974 сентябрь - ноябрь - Плутон
- 1977 август - ноябрь - Сатурн
- 1978 апрель - июль - Сатурн
- 1978 октябрь - декабрь - Уран
- 1979 - Нептун
- 1980 апрель, сентябрь - декабрь - Нептун
- 1980 октябрь - Юпитер
- 1981 апрель, август, декабрь - Юпитер
- 1981 апрель, август - Нептун
- 1982 май-июль - Юпитер
- 1982 август - декабрь - Плутон
- 1983 апрель - июль, декабрь - Плутон
- 1984 июль - август, декабрь - Сатурн
- 1986 ноябрь - декабрь - Нептун
- 1987 сентябрь - ноябрь - Сатурн
- 1987 июнь - июль - Нептун
- 1988 июль - август, декабрь - Сатурн
- 1988 апрель - Уран
- 1989 апрель - июль - Сатурн
- 1989 май - июнь, октябрь - декабрь - Уран
- 1990 июль - сентябрь - Уран
- 1993 сентябрь - ноябрь - Юпитер
- 1994 апрель, август - сентябрь, ноябрь - декабрь - Юпитер, Плутон
- 1995 апрель - май, август, декабрь - Юпитер
- 1995 июль - декабрь - Плутон
- 1996 май, июль - Юпитер
- 1996 апрель - июнь - Плутон
- 1997 август - ноябрь - Сатурн
- 1998 апрель, июнь - июль, декабрь - Сатурн
- 1998 май - июнь, ноябрь - декабрь - Уран
- 1999 Уран
Расшифровка планет
Юпитер: вам понадобятся новые знания, повышение квалификации. Стоит настроиться на рост и влияние. По здоровью: берегите печень.
Сатурн: перемены коснутся карьеры, профессии. Возможно ощущение, что потеряна стабильность. Вы поменяете ориентиры в жизни и в работе. По здоровью: есть риск травм.
Уран: год за три, скорость событий будет именно такая стремительная. Захочется стать свободным и независимым. По здоровью: берегите нервы.
Нептун: будут рассыпаться иллюзии. Возможет духовный кризис, который потребует познания себя. По здоровью: берегите психику и иммунитет.
Плутон: время трансформации. Придется преодолевать непростые ситуации. В награду появится много сил и желание бороться. Есть возможность добиться власти и стать супергероями.
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