У професії та особистому житті: астролог розповіла, кого чекають великі зміни в 2021
Зміни в 2021 році можуть торкнутися кожного, але особливо їх варто чекати певним групам людей: все залежить від дати народження.
Про це у своєму блозі Instagram розповіла астролог Наталя Анісімова.
"У 21-му році на ці групи людей чекають зміни за описаним сценарієм. Ще будуть свої нюанси у кожного. Одні і ті ж планети у всіх нас додатково відповідають за різні сфери життя", - написала Анісімова.
Важливо зараз зрозуміти, що обставини прийшли не просто так, а для нашого зростання, нагадала астролог. Вона впевнена: треба пройти ситуації, щоб придбати нові якості.
"Обставини - це одне, а доля твориться тим, що робимо ми з тими обставинами. Так ми створюємо своє майбутнє. І тут вже все залежить від нас", - написала Анісімова.
Астролог попередила про зміни (фото: instagram.com/astrolog_anisimova/)
Кого торкнуться зміни в 2021 році
Людей, народжених у період:
- 1960 вересень - жовтень - Сатурн
- 1961 вересень - жовтень - Юпітер
- 1961 серпень - вересень, листопад - грудень - Сатурн
- 1961 квітень - Уран
- 1962 квітень, серпень, грудень - Юпітер
- 1962 квітень - травень, липень - початок серпня, грудень - Сатурн
- 1963 червень - липень - Юпітер
- 1963 квітень - червень - Сатурн
- 1963 травень - початок липня, жовтень - листопад - Уран
- 1964 липень - вересень - Уран
- 1967 квітень, вересень - грудень - Нептун
- 1967 вересень - жовтень - Юпітер
- 1968 жовтень - грудень - Нептун
- 1969 квітень - вересень - Нептун
- 1969 квітень, серпень, грудень - Юпітер
- 1970 квітень-травень, серпень, грудень - Юпітер
- 1971 травень, липень - Юпітер
- 1972 червень - Юпітер
- 1973 - Уран
- 1974 вересень - листопад - Плутон
- 1977 серпень - листопад - Сатурн
- 1978 квітень - липень - Сатурн
- 1978 жовтень - грудень - Уран
- 1979 - Нептун
- 1980 квітень, вересень - грудень - Нептун
- 1980 жовтень - Юпітер
- 1981 квітень, серпень, грудень - Юпітер
- 1981 квітень, серпень - Нептун
- 1982 травень-липень - Юпітер
- 1982 серпень - грудень - Плутон
- 1983 квітень - липень, грудень - Плутон
- 1984 липень - серпень, грудень - Сатурн
- 1986 листопад - грудень - Нептун
- 1987 вересень - листопад - Сатурн
- 1987 червень - липень - Нептун
- 1988 липень - серпень, грудень - Сатурн
- 1988 квітень - Уран
- 1989 квітень - липень - Сатурн
- 1989 травень - червень, жовтень - грудень - Уран
- 1990 липень-вересень - Уран
- 1993 вересень - листопад - Юпітер
- 1994 квітень, серпень - вересень, листопад - грудень - Юпітер, Плутон
- 1995 квітень - травень, серпень, грудень - Юпітер
- 1995 липень - грудень - Плутон
- 1996 травень, липень - Юпітер
- 1996 квітень - червень - Плутон
- 1997 серпень - листопад - Сатурн
- 1998 квітень, червень - липень, грудень - Сатурн
- 1998 травень - червень, листопад - грудень - Уран
- 1999 Уран
Розшифровка планет
Юпітер: вам знадобляться нові знання, підвищення кваліфікації. Варто налаштуватися на зростання і вплив. По здоров'ю: бережіть печінку.
Сатурн: зміни торкнуться кар'єри, професії. Можливе відчуття, що втрачена стабільність. Ви поміняєте орієнтири в житті і в роботі. По здоров'ю: є ризик травм.
Уран: рік за три, швидкість подій буде саме така стрімка. Захочеться стати вільним і незалежним. По здоров'ю: бережіть нерви.
Нептун: будуть розсипатися ілюзії. Можлива духовна криза, яка потребує пізнання себе. По здоров'ю: бережіть психіку та імунітет.
Плутон: час трансформації. Доведеться долати непрості ситуації. В нагороду з'явиться багато сил і бажання боротися. Є можливість домогтися влади і стати супергероями.
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