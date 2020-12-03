На Прокла - проклинай нечисть: все запреты и приметы 3 декабря

В этот день православные почитают память святого Прокла (коллаж РБК-Украина)

Какой сегодня праздник. Эта дата является Предпразднством Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также сегодня все православные христиане чтут память святого Прокла, который жил в V веке и служил епископом в Константинополе.

Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.

Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.

На Руси в этот день было принято проклинать нечисть. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов.

Когда дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом, возобновлялись поездки между населенными пунктами. Крестьяне молились святому Проклу и просили его об удаче в путешествиях.

День ангела празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

В этот день верующие вспоминают о святом Прокле (фото: pravmir.ru)

Все приметы этого дня

Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода;

Если снегирь поет, а сорока прячется под крышей - быть вьюге

Если тетерев сидит на верху дерева - будет солнечная и теплая погода;

Если сегодня утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода;

Если полена трещат в печи – будет морозный день;

Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.

Что нельзя делать 3 декабря

В этот день нельзя ссорится друг с другом, а надо быть наоборот приветливым и дружелюбным.

Нельзя отправляться в дальнюю поездку, для этого лучше выбрать следующий день.

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