Народный синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество

Синоптик рассказал о погоде в Украине на новогодние праздники

Новогодние праздники в Украине не за горами, а украинцев интересует вопрос, какая же будет погода на католическое Рождество 25 декабря и праздник Нового года. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует на Рождество мороз до - 7 градусов, а вот в канун Нового года пройдут дожди.

Эксперт сообщил "Апострофу", что первый месяц зимы завершится плюсовыми градусами, 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.

По словам Горбаня, 2021 год начнется с минусовых градусов. Так с 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные 5-6 ниже нуля. Но уже на Рождество 7 января украинцев ждет потепление до +1 градуса.

"С 7 по 12 января воздух прогреется 4 до 5 градусов выше нуля, но уже с 13 января Украину ждет очередное похолодание - до 5 градусов мороза", - подчеркнул синоптик.

Также синоптик сообщил, что в последнем месяце зимы будет немало осадков - 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря вновь стоит ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда украинцам ждать первых морозов и будет ли весь декабрь холодным.

Также мы рассказывали, что синоптик прогнозирует зимнее бабье лето в Украине.

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