Как проснуться без головной боли в первый день нового года: совет от поп-дивы

Ирина Билык, которая недавно высказалась о девушке своего сына, рассказала как в первый день нового года проснуться без головной боли.

Своим секретом артистка поделилась после выступления на "Музыкальной платформе" от канала "Украина".

"У меня есть один секрет. 31 декабря, когда собираются все друзья, они открывают шампанское, но советую вам только делать вид, что пьете. Я, например, в это время наблюдаю за всеми, кто рядом. Замечаете, что все уже очень «веселые», вы держитесь, зато утром первого января проснетесь в отличной форме, в то время, как у всех будет болеть голова. Я уже много лет чувствую себя очень хорошо, все удивляются, как мне это удается, и я всем даю этот совет", - сказала певица.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Звезда также сказала, что с оптимизмом смотрит на жизнь, хотя в этом году Рождество будет отмечать без любимой компании родственников.

"В этом году многих рождественские традиции не смогу соблюсти. Мои братья в Америке, а некоторые родственники за городом живут, поэтому будем собираться в узком семейном кругу. Я человек-позитив. Как несу это на сцене, такая и в жизни, люблю добро. Мне часто звонят друзья и жалуются на погоду, людей, я во всем призываю находить позитив. Был карантин, я написала много песен, сняла клипы, занималась лицом, плавала в бассейне, проводила время с сыном. Я не устаю радоваться жизни", - пояснила Ирина.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ранее Ирина Билык растрогала фанатов яркими фото с прогулки с детьми.