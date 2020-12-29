Як прокинутися без головного болю у перший день нового року: порада від поп-діви

Ірина Білик, яка нещодавно висловилася про дівчину свого сина, розповіла як у перший день нового року прокинутися без головного болю.

Своїм секретом артистка поділилася після виступу на "Музичної платформі" від каналу "Україна".

"31 грудня, коли збираються всі друзі, вони відкривають шампанське, але раджу вам тільки робити вигляд, що п'єте. Я, наприклад, в цей час спостерігаю за всіма, хто поруч. Помічаєте, що всі вже дуже "веселі", ви тримаєтеся, тоді вранці першого січня прокинетеся у відмінній формі, в той час, як у всіх буде боліти голова. Я вже багато років відчуваю себе дуже добре, всі дивуються, як мені це вдається, і я всім даю цю пораду", - сказала співачка.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Зірка також сказала, що з оптимізмом дивиться на життя, хоча цього року Різдво відзначатиме без улюбленої компанії родичів.

"У цьому році багатьох різдвяних традицій не зможу дотриматися. Мої брати в Америці, а деякі родичі за містом живуть, тому будемо збиратися у вузькому сімейному колі. Я людина-позитив. Як несу це на сцені, така і в житті, люблю добро. Мені часто телефонують друзі і скаржаться на погоду, людей, я в усьому закликаю знаходити позитив. Був карантин, я написала багато пісень, зняла кліпи, займалася особою, плавала в басейні, проводила час із сином. Я не втомлююся радіти життю", - пояснила Ірина.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Ірина Білик зворушила фанатів яскравими фото з прогулянки з дітьми.